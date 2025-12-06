Глава МИД Франции: штраф для соцсети X — лишь начало санкций
Барро высказался о штрафе €120 млн для платформы X
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро прокомментировал в своём блоге наложенный на соцсеть X штраф в размере €120 млн ($139,2 млн), назвав это «только началом».
По словам дипломата, страны Евросоюза не будут поддаваться давлению и будут настаивать на прозрачности крупных онлайн-платформ.
Барро подчеркнул, что правила одинаковы для всех: TikTok уже их принял, тогда как X отказался. Европейская комиссия приняла соответствующие меры, что является справедливым решением, и это лишь первый шаг в обеспечении соблюдения законов о цифровых услугах.
