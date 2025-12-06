06 декабря 2025, 19:54

Пеллегрини предупредил, что новые миллиарды Киеву лишь продлят конфликт

Фото: Istock / kruwt

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что финансовая поддержка Украины лишь продлевает военный конфликт с Россией, при этом победы добиться невозможно. Об этом сообщает РИА Новости.





По его словам, отправка миллиардов долларов на покупку оружия и военной техники создаёт разрушительные последствия для Украины и не способствует завершению войны.



Пеллегрини подчеркнул, что следует сосредоточиться на дипломатических усилиях и как можно скорее сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Также он отметил, что замороженные активы России, которые Евросоюз намеревался направить Киеву, связаны с техническими сложностями и рисками.





«Если бы мы когда-нибудь должны были бы использовать такие огромные деньги, то давайте используем их на послевоенную реконструкцию Украины, чтобы мы помогли эту страну восстановить. Каждому очевидно, что Украина не способна выиграть», — резюмировал президент Словакии.