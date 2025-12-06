США шокирует союзников: национальная безопасность без упоминания России
Новая стратегия национальной безопасности США вызвала обеспокоенность европейских лидеров.
Согласно публикации The Telegraph, в документе отсутствует любая критика в адрес России, хотя приоритетами обозначены урегулирование конфликта в Украине и укрепление «величия Европы».
Европейские политики отмечают, что игнорирование России выглядит странным на фоне решительных сомнений в собственной легитимности. По данным Wall Street Journal, такой подход администрации президента Дональда Трампа демонстрирует радикальное изменение американской внешней политики, что может усилить разногласия внутри НАТО.
Документ уже вызывает дискуссии о том, насколько новая стратегия отразится на союзнических отношениях и международной стабильности.
