«Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» 400 млн за прекращение поставок газа

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Болгарская госкомпания «Булгаргаз» хочет подать иск в Международный арбитражный суд в Париже на дочернее предприятие Газпрома «Газпром Экспорт», чтобы получить от неё компенсацию за прекращение поставок газа в 2022 году размером около 400 миллионов евро. Об этом сообщает местное агентство Novinite.
«"Булгаргаз» намерена подать судебный иск против «Газпром Экспорт» с требованием возмещения ущерба в размере 400 миллионов евро», — говорится в сообщении.
Уточняется, что такое решение компания приняла из-за прекращения «Газпромом» поставок газа в Болгарию в 2022 году.
При этом радиостанция BNR утверждает, что «Булгаргаз» сначала направит свои претензии в «Газпром Экспорт», если договорённости достичь не получится, то компания будет подавать иск в Международный арбитражный суд в Париже.
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