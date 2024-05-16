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«Булгаргаз» хочет отсудить у «Газпрома» 400 млн за прекращение поставок газа

16 мая 2024, 16:31
Фото: iStock/darkojow

Фото: iStock/darkojow

Болгарская госкомпания «Булгаргаз» хочет подать иск в Международный арбитражный суд в Париже на дочернее предприятие Газпрома «Газпром Экспорт», чтобы получить от неё компенсацию за прекращение поставок газа в 2022 году размером около 400 миллионов евро. Об этом сообщает местное агентство Novinite.
«"Булгаргаз» намерена подать судебный иск против «Газпром Экспорт» с требованием возмещения ущерба в размере 400 миллионов евро», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение компания приняла из-за прекращения «Газпромом» поставок газа в Болгарию в 2022 году.



При этом радиостанция BNR утверждает, что «Булгаргаз» сначала направит свои претензии в «Газпром Экспорт», если договорённости достичь не получится, то компания будет подавать иск в Международный арбитражный суд в Париже.

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Мининвест Подмосковья и Циан будут сотрудничать в привлечении инвесторов
16 мая 2024, 16:56

Фото: пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области

Мининвест Подмосковья и Циан заключили соглашение о сотрудничестве на форуме «ГОСЗАКАЗ». Об этом сообщила пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
В рамках соглашения будет проводится обмен информацией в целях привлечения инвесторов на территорию Московской области.

«Соглашение направлено на интеграцию инвестиционной карты Московской области с сервисом по поиску недвижимости Циан.<…> На карту Циан только на продажу в части складских помещений, производства и земельных участков нанесено свыше 3 тысяч объектов. Такая интеграция с Циан позволит нам в два с лишним раза расширить список предложений для бизнеса на инвесткарте региона», — отметил первый замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Евгений Подлипенский.

Новое партнерство позволит увеличить информированность граждан о возможности приобретения в Подмосковье земельных участков для строительства жилого дома.

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Стало известно, как Турция помогает России обходить нефтяное эмбарго
Politico: Турция маскирует российскую нефть под собственную и экспортирует её в ЕС
16 мая 2024, 10:52

Фото: iStock/zhengzaishuru

Турция продает российскую нефть в Европу под видом собственной продукции, пишет Politico.
Отмечается, что это приносит России значительные доходы. Согласно данным с февраля 2023 года по февраль 2024 года, Турция увеличила закупки нефти у России на 105% по сравнению с предыдущими 12 месяцами. В том же временном отрезке экспорт топлива из Турции в страны ЕС вырос на 107%.

«Турция стала ключевым транзитным пунктом для российских топливных продуктов, направленных в ЕС, что приносит значительные налоговые поступления в российский бюджет», — отметил главный аналитик по энергетике в CSD Мартин Владимиров.
Исследование показало, что за год с момента введения эмбарго (февраль 2023 — февраль 2024 года) только три турецких порта — Джейхан, Мармара-Эреглиси и Мерсина — поставили российские нефтепродукты в страны ЕС на сумму 3,1 млрд евро, несмотря на отсутствие там нефтеперерабатывающих заводов.

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#доходы
#ес
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Рост спроса на микрозаймы в России в 2024 году: сколько продлится
Аналитик Солдатенкова предрекла затяжной бум микрозаймов
16 мая 2024, 04:15

Фото: istock / Prostock-Studio

Из-за жесткой денежно-кредитной политики Банка России в стране вырастет спрос на микрозаймы и этот процесс серьезно затянется. Об этом рассказалааналитик Инна Солдатенкова в беседе с URA.RU.
«Банки будут удерживать ставки по кредитам и ипотеке высокими, что непосредственно отразится на их доступности для населения и дальнейшем перетоке спроса на микрозаймы», — пояснила Солдатенкова.
Как утверждает эксперт, сигнал Центробанка подтверждает ожидания рынка относительно того, что даже если он и перейдет к снижению ключевой ставки во второй половине 2024 года, то оно будет незначительным.

Аналитик заявила, что по результатам текущего года ставка останется двузначной. Следовательно, серьезного снижения банками ставок по кредитам и ипотеке ожидать не нужно.

Основной причиной сохраняющегося спроса на кредиты и микрозаймы является поиск гражданами внешних возможностей для реализации своих финансовых задач в условиях слабой динамики реальных располагаемых доходов, отметила аналитик.

Она пояснила, что при сохраняющихся высоких ставках по кредитам и повышения количества отказов граждане начнут использовать альтернативные каналы получения финансов. Так как оформить микрозайм проще, чем в банке, они более популярны у категорий заемщиков, которым срочно нужна небольшая сумма.

Согласно прогнозам рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2024 году ожидается прирост выдачи микрозаймов на 25%. В начале марта ЦБ сообщал, что микрофинансовые организации за 2023 год выдали более триллиона рублей.

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#деньги
#эксперт
#банки
#кредиты
#спрос
#ставка
#цб
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В России вырастет прожиточный минимум
Минтруд: к 2025 году прожиточный минимум вырастет до 17 733 рублей
15 мая 2024, 21:31

Фото: iStock/Oleg Elkov

К 2025 году прожиточный минимум в России вырастет до 17 733 рублей на душу населения. Об этом сообщается в проекте постановления Минтруда России.
Согласно темпам роста медианного дохода за 2023 год и прогнозируемому уровню инфляции по итогам 2024 года, появляется возможность возвращения к методике установления величины прожиточного минимума на 2025 год.

Отмечается, что для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличится до 19 329 рублей, для пенсионеров – до 15 250 рублей, а для детей – до 17 201 рубля.

Прирост к показателям текущего года составит 14,8%.

Годовой рост прожиточного минимума на душу населения достигнет 2 280 рублей, для трудоспособного населения – 2 485 рублей, для пенсионеров – 1 960 рублей, а для детей – 2 212 рублей.

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#минтруд
#прожиточный минимум
#экономика
#россия
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На Украине получили 600 тонн оборудования для энергетики
15 мая 2024, 20:58

Фото: iStock/vladj55

Минэнерго Украины заявило о доставке оборудования для энергетики весом 600 тонн.
Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале. В целом же за последние недели Киев получил от зарубежных партнеров 42 груза гумпомощи, которая направлена на восстановление энергетической инфраструктуры.

На Украину доставлено свыше 230 генераторов, высоковольтный трансформатор, почти 900 бочек трансформаторного масла, более 25 километров проводов и кабелей. Также Киев получил магистральные газовые трубы и другое электротехническое оборудование.

Среди тех, кто передает Киеву гумпомощь — ФРГ, Латвия, Норвегия, ОАЭ, Ирландия, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды.

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#украина
#энергетика
#гуманитарная помощь
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Объём закупок властей Подмосковья у регионального бизнеса превысил 500 млрд рублей
15 мая 2024, 17:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область в прошлом году закупила у бизнеса продукции и услуг более чем на 500 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила на XIX Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», сообщили в пресс-службе ведомства.
«Госзакупки – один из важных элементов господдержки бизнеса в Московской области. За счёт инструмента госзакупок бизнес получает возможность повысить точность инвестиционного планирования, что особенно важно на начальных этапах запуска инвестпроектов. В прошлом году объём закупок Московской области через составил 521 млрд рублей. Из них больше половины, 268 млрд рублей, пришлось на малый и средний бизнес», – уточнила Зиновьева.
Она подчеркнула, что госзакупки – это часть большого пакета поддержки и услуг, которые получают все инвесторы Подмосковья. Правительство Московской области помогает бизнесу выбрать оптимальную площадку для реализации проекта, получить доступную господдержку, оказывает содействие на строительном этапе проекта, создаёт условия для развития предприятия после запуска.

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#екатерина зиновьева
#бизнес
#московская область
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Ставку по семейной ипотеке могут поднять для части россиян
15 мая 2024, 15:51

Фото: iStock/gopixa

В Минфине хотят поднять ставку по семейной ипотеке для россиян, передает «Интерфакс».
Речь идет о россиянах с двумя несовершеннолетними детьми, рассказал замминистра финансов Иван Чебесков. Для них после 1 июля 2024 года процент по льготным кредитам на жилье предлагают повысить до 12. Семейную ипотеку под 6% собираются продлить только для семей, где есть дети младше шести лет.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что условия по льготной семейной ипотеке могут привязать к числу детей. По его словам, речь идет о новых мерах поддержки многодетных граждан России.

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#россия
#ипотека
#жильё
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Минфин США пригрозил отрезать Raiffeisen от финансовой системы из-за сделок с РФ
Минфин США пригрозил Raiffeisen ограничением доступа к финансовой системе
15 мая 2024, 13:08

Фото: iStock/Iuliia Petrovskaia

Минфин США пригрозило отрезать доступ Raiffeisen к финансовой системе. Об этом пишет Reuters.
Отмечается, что власти США обеспокоены тем, что австрийский банк ведёт сделки с российскими лицами под санкциями. Речь идёт о сделке на 1,5 миллиарда долларов с российским магнатом, находящимся под санкционными ограничениями.

По словам замминистра финансов Уолли Адейемо, расширение деятельности банка противоречит тем заверениям, которые он дал Казначейству США, о сворачивании деятельности в России. Настоящее предупреждение банку от Минфина США является самым серьёзным на данный момент. Адейемо предупредил, что в случае продолжения таких действий банку грозят санкционные ограничения в виде закрытия доступа к долларовой системе, поскольку возникает угроза нацбезопасности США.

Ранее депутаты Европарламента потребовали у властей Австрии принудить Raiffeisen остановить деятельность в России и покинуть страну.

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#банк
#сша
#австрия
#россия
#санкции
#ограничения
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ЦБ: История с Соликамским магниевым заводом может привести к оттоку инвестиций
15 мая 2024, 12:56

Фото: Официальный сайт Кремля

Прецедент с изъятием акций у Соликамского завода может оттолкнуть инвесторов, с таким заявлением выступила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
«Мы уже говорили о том, что мы серьезно обеспокоены этой ситуацией, самым серьезным образом. Потому что защита прав инвесторов, защита добросовестных приобретателей акций через организованные торги — это краеугольный камень доверия инвесторов к финансовому рынку, к фондовому рынку и в целом доверие», — пояснила Набиуллина.

Глава ЦБ также подчеркнула, что не соблюдая обстоятельство, говорить ни о какой двукратной капитализации рынка не приходится.

Ранее Набиуллина заявила, что российская экономика преодолела пик перегрева. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эльвира набиуллина
#центробанк
#инвестиции
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