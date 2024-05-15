На Украине получили 600 тонн оборудования для энергетики

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Минэнерго Украины заявило о доставке оборудования для энергетики весом 600 тонн.
Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале. В целом же за последние недели Киев получил от зарубежных партнеров 42 груза гумпомощи, которая направлена на восстановление энергетической инфраструктуры.
На Украину доставлено свыше 230 генераторов, высоковольтный трансформатор, почти 900 бочек трансформаторного масла, более 25 километров проводов и кабелей. Также Киев получил магистральные газовые трубы и другое электротехническое оборудование.
Среди тех, кто передает Киеву гумпомощь — ФРГ, Латвия, Норвегия, ОАЭ, Ирландия, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды.
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На Украину доставлено свыше 230 генераторов, высоковольтный трансформатор, почти 900 бочек трансформаторного масла, более 25 километров проводов и кабелей. Также Киев получил магистральные газовые трубы и другое электротехническое оборудование.
Среди тех, кто передает Киеву гумпомощь — ФРГ, Латвия, Норвегия, ОАЭ, Ирландия, Польша, Финляндия, Швеция, Нидерланды.
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Алёна Самарева