На Украине получили 600 тонн оборудования для энергетики

Московская область в прошлом году закупила у бизнеса продукции и услуг более чем на 500 млрд рублей. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. Она выступила на XIX Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», сообщили в пресс-службе ведомства.