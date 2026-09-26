Бюджет Кузбасса достиг дефицита в 26,6 млрд рублей

26 сентября 2026, 01:10

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Парламент Кузбасса в двух чтениях утвердил корректировки областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Минфин региона, из‑за снижения налоговых и неналоговых доходов возникла необходимость пересмотреть расходные обязательства.