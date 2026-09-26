Бюджет Кузбасса достиг дефицита в 26,6 млрд рублей
Парламент Кузбасса в двух чтениях утвердил корректировки областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Как сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Минфин региона, из‑за снижения налоговых и неналоговых доходов возникла необходимость пересмотреть расходные обязательства.
По словам первого вице‑губернатора Игоря Малахова, за два года доходы областного бюджета сократились почти на 72 млрд рублей. Поскольку расходы превышают поступления, власти намерены провести повторную инвентаризацию всех трат — в том числе мер социальной поддержки. Конкретные выплаты, которые могут быть пересмотрены, пока не названы.
После внесения поправок доходная часть бюджета Кузбасса на 2026 год зафиксирована на уровне 203,7 млрд рублей, расходная — 230,4 млрд рублей. Таким образом, дефицит составит 26,6 млрд рублей.
При этом бюджет дополнительно увеличили на 7,4 млрд рублей. Средства направят на выплату зарплат работникам бюджетной сферы и социальную поддержку. Наибольший объём дополнительного финансирования получит сфера образования — плюс 3,1 млрд рублей. На меры соцподдержки выделено дополнительно 2,6 млрд рублей, на ЖКХ и дорожное хозяйство — почти 753 млн рублей, на здравоохранение — около 393 млн рублей, на развитие жилищной и социальной инфраструктуры — 137,5 млн рублей.
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