В Гидрометцентре рассказали, что ждать москвичам от предстоящей зимы

25 сентября 2026, 23:55

Гидрометцентр предупредил москвичей о нестабильной зиме

Фото: iStock/Preto_perola

Зима в Московском регионе будет отличаться нестабильной погодой: периоды похолоданий и метелей будут сменяться оттепелями. Есть вероятность, что снежный покров окажется обильным, рассказал директор Гидрометцентра Юрий Симонов.