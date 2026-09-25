В Гидрометцентре рассказали, что ждать москвичам от предстоящей зимы
Зима в Московском регионе будет отличаться нестабильной погодой: периоды похолоданий и метелей будут сменяться оттепелями. Есть вероятность, что снежный покров окажется обильным, рассказал директор Гидрометцентра Юрий Симонов.
В беседе с журналистами Симонов отметил, что нельзя исключать вариант снежной зимы. По его словам, в последние годы её характер заметно изменился. Специалист добавил, что, хотя в мире наблюдается тенденция к глобальному потеплению, предстоящая зима по своим погодным условиям будет соответствовать традиционному представлению. При этом прогнозировать погоду в этот период в последние годы становится всё сложнее.
В качестве примера непростой ситуации можно вспомнить события зимы 2026 года, когда Москву охватил масштабный снежный коллапс. Всего за несколько дней выпало огромное количество снега, а улицы оказались погребены под непроходимыми сугробами. Работа общественного транспорта была серьёзно нарушена, на дорогах возникли пробки длиной в несколько километров. Пешеходам приходилось с трудом пробираться по тротуарам, буквально преодолевая снежные завалы.
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