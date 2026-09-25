В Москве выявили 188 пьяных водителей с начала недели
Автоинспекторы выявили 188 водителей с признаками опьянения с начала недели в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного ГИБДД.
По оперативным данным, которые приводит Агентство городских новостей «Москва», 52 автомобилиста оказались в нетрезвом состоянии, еще 121 отказался от прохождения освидетельствования. Кроме того, 15 человек, лишенных водительских прав, поймали на пьяной езде повторно. Теперь им грозит уголовная ответственность.
«В пятницу традиционно напоминаем о недопустимости нетрезвого вождения», – говорится в сообщении ведомства.Ранее сообщалось, что в Пушкине у осужденного за повторную пьяную езду конфисковали автомобиль Kia Optima. Приговор уже вступил в законную силу.