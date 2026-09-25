На дорогах Подмосковья по нацпроекту обустроили более 70 тротуаров
Специалисты Мосавтодора построили 77 новых тротуаров вдоль региональных дорог Подмосковья по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
Самый большой объём работ выполнили в восьми округах: Домодедово, Чехов, Серпухов, Павлово-Посадский, Одинцовский, Раменский, Истра и Солнечногорск.
«В рамках комплекса работ по повышению безопасности на региональных дорогах Подмосковья по нацпроекту обустроили уже более 50 километров новых тротуаров на 77 участках 22 муниципалитетов. Продолжаются работы по обустройству ещё 46 тротуаров. Для удобства маломобильных граждан тротуары делают с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Всего до конца года в Московской области рассчитывают обустроить 123 тротуара протяжённостью более 80 километров.