Представители Подмосковья смогут стать участниками Евразийского делового форума «ИНТЕГРАЦИЯ»

Фото: сайт форума
В Москве 15 ноября состоится VI Евразийский деловой форум «ИНТЕГРАЦИЯ». Главная тема форума в этом году – «Технологический суверенитет и промышленная кооперация в интересах бизнеса», сообщили в пресс-службе организаторов.
Пленарное заседание форума состоится ноября 15 ноября с 10 до 12 часов по адресу: Москва, Большая Якиманка, 24, ГК «Президентотель».
Форум проводится ежегодно уже пять лет. Подробную информацию о форуме можно найти на сайте.
Для уточнения формата участия и других вопросов можно позвонить по телефону +7 (495) 108-12-04 или написать на электронную почту info@alfacorporation.ru.
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«На форуме планируется обсудить перспективы развития торговых связей в условиях переориентации торговли на Восток, современные цифровые тенденции в мире бизнеса, проекты в области развития станкостроения, промышленных роботов и автоматизации производства», – отмечается в сообщении.
Пленарное заседание форума состоится ноября 15 ноября с 10 до 12 часов по адресу: Москва, Большая Якиманка, 24, ГК «Президентотель».
Форум проводится ежегодно уже пять лет. Подробную информацию о форуме можно найти на сайте.
Для уточнения формата участия и других вопросов можно позвонить по телефону +7 (495) 108-12-04 или написать на электронную почту info@alfacorporation.ru.
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Лора Луганская