Студенты и школьники смогут познакомится с работой подмосковных предприятий

Региональные предприятия Подмосковья с начала года произвели 31 млн. перепелиных яиц. Это на 4,7 млн штук больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, объём производства увеличился на 17,8%, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.