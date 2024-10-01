Студенты и школьники смогут познакомится с работой подмосковных предприятий

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье стартовал этап ежегодной Всероссийской акции «Неделя без турникетов», которая продлится месяц. Мероприятие проводит Союз машиностроителей России, сообщили в пресс-служба Мининвеста Московской области.
Студенты и школьники смогут посетить «НПО машиностроения», которое обеспечивает армию новейшими видами военной техники; проектно-конструкторское бюро «Радуга» им. А. Я. Березняка», разрабатывающее и производящее крылатые ракеты; головной институт Роскосмоса «ЦНИИмаш» и другие предприятия, многие из которых являются режимными и выполняют гособоронзаказ.
Юных гостей познакомят с задачами, стоящими перед ОПК, расскажут о профессиях, востребованных в военно-промышленном комплексе.
Акция проводится с 2015 года весной и осенью. Цель - познакомить учащихся с предприятиями и профессиями, востребованными на современном производстве.
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Юных гостей познакомят с задачами, стоящими перед ОПК, расскажут о профессиях, востребованных в военно-промышленном комплексе.
«Всероссийская акция «Неделя без турникетов» позволяет не только познакомить с профессиями и производственными процессами, но и подготовить ребят к обдуманному выбору будущей специальности. Чем больше площадок откроют свои двери для школьников, тем выше будет интерес молодёжи к производству, технологиям и инженерным специальностям», – отметил вице-президент Союза машиностроителей России, председатель думского комитета по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.Полный список подмосковных участников «Недели без турникетов» и правилами проведения акции можно найти на сайте.
Акция проводится с 2015 года весной и осенью. Цель - познакомить учащихся с предприятиями и профессиями, востребованными на современном производстве.
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Лора Луганская