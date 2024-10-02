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Экономист Елена Ведута заявила, что ограничение выдачи банками кредитов россиянам в настоящее время является логичной мерой финансовых структур.
В частности, так она прокомментировала решение ВТБ временно запретить своим клиентам оформлять более одной кредитной карты.
Она также напомнила о необходимости поднимать экономику страны в том числе для роста уровня благосостояния.
До этого генконсул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй заявил о пользе китайской экономической модели для всего мира. Он напомнил о том, что экономика Китая растёт, ВВП страны за первую половину этого года также поднялся. В беседе с «Петербургским дневником» эксперт добавил, что Китай придерживается принципа мирного развития, стремясь к прогрессу в процессе защиты и развития всего мира.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в Российской Федерации в 2024 году были успешно выполнены.
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«В данном случае это логичная мера. Она связана с тем, что сегодня многие боятся переполнения денег в реальном секторе экономики. Люди выйдут на потребительский рынок с этими деньгами, цены начнут возрастать. Инфляция увеличится. Поэтому кредиты сегодня стараются не выдавать», — пояснила в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.
Она также напомнила о необходимости поднимать экономику страны в том числе для роста уровня благосостояния.
До этого генконсул КНР в Санкт-Петербурге Ло Чжаньхуэй заявил о пользе китайской экономической модели для всего мира. Он напомнил о том, что экономика Китая растёт, ВВП страны за первую половину этого года также поднялся. В беседе с «Петербургским дневником» эксперт добавил, что Китай придерживается принципа мирного развития, стремясь к прогрессу в процессе защиты и развития всего мира.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что показатели по большинству важных сельскохозяйственных продуктов в Российской Федерации в 2024 году были успешно выполнены.
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Мелисса Тимофеева