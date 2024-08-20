В Подмосковье горох убрали с половины засеянных площадей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Московской области проводится сбор урожая гороха, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Подмосковные аграрии ведут уборочную кампанию во всех городских округах.
«На текущий момент бобовые культуры убраны на площади 7,8 тыс. га, в том числе гороха – с площади 7,5 тыс. га. Валовый сбор гороха составил 22 тыс. тонн при средней урожайности 29 центнеров на гектар. Горохом в Подмосковье засеяно более 14 тыс. га полей, убрано более половины», – отметили в ведомстве.В подмосковном Минсельхозпроде добавили, что самые высокие показатели по валовому сбору гороха фиксируются в Зарайске (8,8 тыс. тонн), Луховицах (6 тыс. тонн) и Кашире (3,6 тыс. тонн).
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Лора Луганская