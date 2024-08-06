Чеховское предприятие на четверть увеличило объём производства молочной продукции

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Флагманский филиал предприятия пищевой промышленности Health&Nutrition в первом полугодии 2024 года увеличил производство молочных продуктов на 25% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«Предприятие расположено в городском округе Чехов у посёлка Любучаны на площади 52 га. Там работают около 500 человек. Молочное производство считается одним из крупнейших в стране: ежедневно завод может принять и переработать 1,1 тыс. тонн молока, а в год – 401,5 тыс. Компания производит продукцию под брендами «Простоквашино», «Растишка», «Даниссимо», «Актибио» и «Актимуно», – рассказали в ведомстве.Предприятие расширяет ассортимент. Так, в этом году на рынок успешно выведена новинка – «Греческий йогурт» жирностью 2% под торговой маркой «Простоквашино». По данным производителей, продукт снижает чувство голода, улучшает здоровье кишечника, способствует росту мышц и помогает укрепить кости. Он подойдёт и тем, кто соблюдает диету.
Читайте также:
В Орехово-Зуевском округе появится логистический хаб за 37 млрд рублей
Число самозанятых в Подмосковье превысило 761 тысячу человек
Производство лаков и красок в Московской области выросло на 21%
Лора Луганская