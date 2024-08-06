В Орехово-Зуевском округе появится логистический хаб за 37 млрд рублей

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
В Орехово-Зуевском городском округе до конца 2027 года построят крупный логистический хаб. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона со ссылкой на подмосковное Министерство имущественных отношений.
«Терминал проектируют индустриальном парке «Морозов Орехово-Зуево». Он обладает высоким логистическим потенциалом, объединяющим грузопотоки региональных предприятий, международные и транзитные перевозки. Предусмотрен выход на международный транспортный коридор «Север-Юг», – говорится в сообщении.Как отметили в Минсельхозпроде, автомобильное и железнодорожное сообщение позволит резидентам индустриального парка развивать мультимодальные контейнерные перевозки с иностранными партнёрами. В состав объекта войдут контейнерный терминал c грузооборотом не менее 100 тыс. TEU в год; аппарель для выгрузки автомобилей; складской комплекс площадью не менее 40 тыс. кв. м.; стоянки для грузовиков и для новых легковых автомобилей.
Инвестиции в проект составляют 37 млрд рублей. В хабе планируется создать более 7 тыс. рабочих мест.
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Лора Луганская