Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Число самозанятых в Подмосковье превысило 761 тысячу человек

Число самозанятых в Подмосковье превысило 761 тысячу человек

06 августа 2024, 19:39
Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оригинал
В Московской области только в июле зарегистрировались около 18 тыс. предпринимателей, работающих в статусе самозанятых.
Об этом рассказла зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

«С начала года число самозанятых в регионе увеличилось более чем на 108 тыс. и достигло 761,3 тыс. человек. При этом в июле количество самозанятых граждан выросло на 18 тыс.», – уточнила Зиновьева.


По данным регионального Мининвеста, самозанятые Московской области работают в таких сферах, как строительство, аренда квартир, грузовые и пассажирские перевозки, маркетинг и реклама, IT-сфера и другие сферы. Зампред напомнила, что в Подмосковье в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» работает центр «Мой бизнес».

Самозанятые могут получить там консультации и воспользоваться сервисами центра «Мой бизнес». Возможна и бесплатная консультация по получению федеральных и региональных мер поддержки. Так, в течение года самозанятые могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.

Читайте также:

Производство лаков и красок в Московской области выросло на 21%

Подмосковных самозанятых научат делать фото своих товаров для соцсетей

В Богородском на земле за рубль будут делать импортозамещающие стройматериалы
#московская область
#подмосковье
#мининвест мо
#экономика
#самозанятые
Аналитик Еремичева спрогнозировала рост цен на музыкальные инструменты
06 августа 2024, 19:31

Фото: iStock/ePhotocorp

Директор департамента категорийного менеджмента и закупок сети «Музторг» Ольга Еремичева заявила, что до декабря цены на музыкальные инструменты в России вырастут на 5-7%.
«За летние месяцы россияне чаще интересовались покупкой музыкальных инструментов. Мы прогнозируем продолжение прироста и далее. К августу-сентябрю спрос может вырасти за счёт того, что с началом учебного года многие родители приобретают детям музыкальные товары для профильных учебных заведений, онлайн-занятий, а также личного пользования», — пояснила в беседе с Газета.ру Еремичева.

Такой рост цен, по словам специалиста, коснётся инструментов иностранного производства.

Ранее эксперт Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков заявлял, что прогнозы аналитиков о снижении цен на новостройки в России нереалистичны.

Читайте также:

Риэлтор Барсуков объяснил, почему цены на новостройки не смогут снижаться

Экономист Зубец раскрыл, сколько россияне тратят на мелкие покупки

Финэксперт Юшков раскрыл обман автозаправок
#эксперт
#товары
#цены
#рост
#спрос
#россияне
#музыка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финансист Хорошев призвал россиян не хранить наличные дома
06 августа 2024, 19:21

Фото: iStock/Jinda Noipho

Гендиректор краудлендинговой платформы Роман Хорошев заявил, что хранить наличные деньги дома «под матрасом» крайне невыгодно.
По его словам, из-за инфляции деньги обесцениваются, и хранящиеся дома наличные попросту утрачивают свою покупательскую способность.

Возможной альтернативой хранению наличных дома специалист назвал накопительный счёт в банке.

«Накопительный счет можно пополнять без ограничений, и деньги не будут заморожены. В случае с наличными 100 тыс. руб. так и останутся 100 тыс. При этом их ценность сильно сократится: 100 тыс. могут обесцениться до 80 тыс. руб. через два года. Санкции не влияют на рублевые вклады. Большинство актуальных ограничений, связанных со снятием денег со вкладов, затрагивают только валютные счета», — пояснил в беседе с Газета.ру Хорошев.

Ранее сообщалось, что доверие россиян к доллару и евро как средствам сбережения упало после приостановки торгов этими валютами на Московской фондовой бирже.

Читайте также:

Россияне рассказали о способах и методах хранения сбережений

Исследования показали отношение молодёжи к накоплениям

Россиянам разъяснили преимущества программы долгосрочных сбережений
#деньги
#россияне
#дома
#вклады
#счёт
#сбережения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Производство лаков и красок в Московской области выросло на 21%
06 августа 2024, 15:55

Фото: iStock / davit85

Производство химических продуктов в Подмосковье в первом полугодии 2024-го выросло на 18,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На фоне общего роста объёмов производства химических веществ и химических продуктов на 10% особенно заметную динамику показали компании по выпуску красок, лаков, материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик», – рассказала зампред Зиновьева.
По её словам, за отчётный период производство в этом сегменте выросло более чем на 21%.

Читайте также:

Подмосковных самозанятых научат делать фото своих товаров для соцсетей

В Богородском на земле за рубль будут делать импортозамещающие стройматериалы

Экспортными партнёрами подмосковных предприятий МСП стали 36 стран
#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#екатерина зиновьева
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Зубец раскрыл, сколько россияне тратят на мелкие покупки
Экономист Зубец: На мелкие покупки россияне тратят порядка 20% расходов
06 августа 2024, 15:17

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец заявил, что россияне тратят на мелкие покупки порядка 20% своих ежемесячных расходов.
Он отметил, что большая часть таких= покупок – сладости.

«Это маркетинговая история. Когда вы подходите к кассе магазина, то видите полки с выкладкой сладостей, батончиков и других подобных товаров. Это продукты спонтанного потребления», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Зубец.

До этого в Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что российскую сельхозпродукцию больше всего покупают Китай ($7,6 млрд), Турция ($5 млрд), Казахстан ($3,3 млрд), Белоруссия ($2,8 млрд) и Египет ($2,5 млрд).

«Традиционно лидерами по объёмам закупок являются Китай, Турция, Казахстан, Белоруссия и Египет. По итогам I полугодия 2024 года экспорт продукции АПК составил $20,4 млрд, из которых 90% пришлось на долю дружественных стран. География поставок расширилась до 160 стран. Лидерство по объёмам закупок не изменилось», — отметили в беседе с RT в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Московской области завершили приём заявок на субсидии для покупки и лизинга оборудования. Претендентами на получение этой меры поддержки стали 409 компаний малого и среднего бизнеса.

Читайте также:

Более 400 подмосковных компаний МСП оспорят субсидии на покупку оборудования

РЖД запустили функцию покупки билетов на юг с пересадкой внутри поезда

«Проседание и замедление»: Автоэксперт рассказал, как изменятся цены на авто в России
#продукты
#сладости
#покупки
#сельское хозяйство
#россияне
#страны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковных самозанятых научат делать фото своих товаров для соцсетей
06 августа 2024, 14:08

Фото: iStock / scyther5

В Московской области стартует серия бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Искусство фотографии». Проводить их будет центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Мастер-классы предназначены для предпринимателей, желающих научиться делать фотографии своих товаров для соцсетей.
«На занятиях изучат направления продюсирования съёмок, основ работы со светом и жанрами фотографии, создания продающих портфолио и предметной съемки. Участниками могут стать физлица, включая индивидуальных предпринимателей, использующие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и зарегистрированных в Московской области», – говорится в сообщении.
Спикерами выступят фотограф, преподаватель фотографии Сергей Андреев и fashion-эксперт, бизнес-консультант Антон Копылов.

Мастер-классы состоятся в очном формате 8, 15 и 16 августа на площадке Loft Lodge 4 по адресу: Москва, ул. Бауманская 7, стр. 1. Узнать больше о программе спецкурса и зарегистрироваться можно на сайте.

Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.

Читайте также:

В Богородском на земле за рубль будут делать импортозамещающие стройматериалы

Экспортными партнёрами подмосковных предприятий МСП стали 36 стран

Более 400 подмосковных компаний МСП оспорят субсидии на покупку оборудования
#экономика
#инвестиции
#предприниматели
#фотография
#мастер-класс
#подмосковье
#московская область
#соцсети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клинское предприятие «УниТехУпак» перешло на принципы бережливого производства
06 августа 2024, 12:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Принципы бережливого производства, заложенные в национальном проекте «Производительность труда», внедряются на предприятии компании «УниТехУпак» в городском округе Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Оптимизация в рамках реализации нацпроекта позволит ускорить производственные процессы на 11,6%, уменьшить уровень незавершённого производства на 29,7%, а выработку поднять на 14,3%. При это использование инструментов бережливого производства не требует от компании дополнительных затрат», — отмечается в сообщении.
Компания «УниТехУпак» производит картонные коробки, гофрокартон и гофротару различных размеров и форм уже 16 лет. Эти виды упаковки используются для защиты промтоваров и пищевых продуктов при транспортировке.

Читайте также:

Автодилеры просят Минпромторг назвать получателя денег от повышенного утильсбора

Российские рестораны сделали из недостатка импортных продуктов свой козырь

В Богородском на земле за рубль будут делать импортозамещающие стройматериалы
#клин
#производство
#нацпроекты
#производители
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Автодилеры просят Минпромторг назвать получателя денег от повышенного утильсбора
06 августа 2024, 11:39

Фото: istock/Greentellect_Studio

Ассоциация «Российские автодилеры», которая представляет интересы более 1,6 тысячи дилерских центров РФ, написала письма в Минпромторг и Минфин с просьбой назвать получателя денег от повышенного утильсбора. Об этом со ссылкой на текст заявлений сообщает РБК. По данным ассоциации, повышение сбора приведет к тому, что в 2030 году только от 5-7% процентов россиян смогут позволить себе покупку машины.
«Мы пытаемся разобраться, куда направляется утильсбор, который как таковой сбором на утилизацию не является, так как его размер превышает стоимость производства и никак не соотносится с фактическими затратами на утилизацию», — заявили в «Российских автодилерах»
По информации издания, ведомство ответило, что обращение «будет рассмотрено в установленном порядке совместно с отраслевым сообществом».

Отмечается, за прошлый год бюджет собрал 659 млрд рублей утилизационного сбора, а в 2024 году эта сумма может достигнуть 967 млрд.

Читайте также:

Россиянам рассказали о повышении ставок по ипотеке

10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили последствия

Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру
#бюджет
#экономика
#авто
#автомобили
#минпромторг
#минфин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали о повышении ставок по ипотеке
Сбербанк с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке
06 августа 2024, 04:32

Фото: istock/Evkaz

Сбербанк с 6 августа 2024 года повышает ставки по рыночной ипотеке. Минимальная процентная ставка теперь составит 20%, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу банка.
Изменения коснутся жилищных кредитов, предоставляемых через платформу «Домклик». Повышение связано с решением Банка России от 26 июля 2024 года увеличить ключевую ставку на 200 базисных пунктов до 18% годовых.

На вторичном рынке минимальная ставка составит 20% при условии применения страхования жизни и использования дополнительных услуг банка. На первичном рынке минимальная ставка увеличится до 20,3% при аналогичных условиях.

Для различных программ, таких как «Загородная недвижимость», «Приобретение готового жилья» и «Коммерческая недвижимость», ставки будут повышены на 0,3-1,1 процентных пункта в зависимости от размера первоначального взноса. Также на 2 процентных пункта увеличатся ставки по программе «Нецелевой под залог недвижимости».

По заявкам, поданным до 6 августа включительно, будут действовать прежние условия кредитования.

Читайте также:

Российские рестораны сделали из недостатка импортных продуктов свой козырь

10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили последствия

Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру
#недвижимость
#ставка
#загородная недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские рестораны сделали из недостатка импортных продуктов свой козырь
Эксперты раскрыли, как российские рестораны адаптировались к продэмбарго за 10 лет
06 августа 2024, 03:30

Фото: istock/AnnaStills

Российские рестораны, столкнувшиеся с продовольственным эмбарго, введенным в августе 2014 года, сумели адаптироваться к новым условиям и найти альтернативы для ранее импортируемых продуктов. По данным экспертов РИА Новости, за десятилетие действия санкций российские заведения наладили новые цепочки поставок и нашли качественные замены для запрещенных товаров.
С момента введения санкций в России был запрещен импорт множества видов сельхозпродукции и продуктов, включая мясо, рыбу, морепродукты, овощи, фрукты и молочные изделия из стран, поддержавших антироссийские меры. Эти санкции были продлены и в октябре 2023 года, с исключением молочной сыворотки для детских смесей.

Рестораторы адаптировались к изменившимся условиям, найдя замену для таких продуктов, как норвежский лосось и новозеландская ягнятина. Например, вместо норвежского лосося, который был высококачественным и стабильно поставлялся от трех основных поставщиков, рестораны начали использовать рыбу с Фарерских островов, Чили и фермерского лосося из Мурманска. Шеф-повар Amber Андрей Каширин отметил, что мурманский лосось не уступает по качеству и вкусу норвежскому.

Другие продукты, такие как устрицы и специи, стали поступать из дружественных стран, что позволило ресторанному бизнесу сохранить качество блюд. Пармезан и специализированное кухонное оборудование теперь поступают через параллельный импорт.

Таким образом, несмотря на вызовы, продэмбарго стимулировало развитие отечественного производства и разнообразие в меню российских ресторанов, что положительно сказалось на их устойчивости и адаптивности к меняющимся условиям рынка.

Читайте также:

10 лет продэмбарго: Минсельхоз и аналитики оценили последствия

Финэксперт Рясков объяснил обвал биржи по всему миру

Самое резкое падение криптовалюты с 2021 года: курс биткоина снизился до $50 тысяч
#санкции
#продукты
#рестораны
#развитие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф