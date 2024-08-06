Число самозанятых в Подмосковье превысило 761 тысячу человек

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области только в июле зарегистрировались около 18 тыс. предпринимателей, работающих в статусе самозанятых.
Об этом рассказла зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По данным регионального Мининвеста, самозанятые Московской области работают в таких сферах, как строительство, аренда квартир, грузовые и пассажирские перевозки, маркетинг и реклама, IT-сфера и другие сферы. Зампред напомнила, что в Подмосковье в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» работает центр «Мой бизнес».
Самозанятые могут получить там консультации и воспользоваться сервисами центра «Мой бизнес». Возможна и бесплатная консультация по получению федеральных и региональных мер поддержки. Так, в течение года самозанятые могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.
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«С начала года число самозанятых в регионе увеличилось более чем на 108 тыс. и достигло 761,3 тыс. человек. При этом в июле количество самозанятых граждан выросло на 18 тыс.», – уточнила Зиновьева.
По данным регионального Мининвеста, самозанятые Московской области работают в таких сферах, как строительство, аренда квартир, грузовые и пассажирские перевозки, маркетинг и реклама, IT-сфера и другие сферы. Зампред напомнила, что в Подмосковье в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» работает центр «Мой бизнес».
Самозанятые могут получить там консультации и воспользоваться сервисами центра «Мой бизнес». Возможна и бесплатная консультация по получению федеральных и региональных мер поддержки. Так, в течение года самозанятые могут подать заявку на получение субсидии до 500 тыс. рублей при выходе на маркетплейсы. Сделать это можно онлайн на инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская