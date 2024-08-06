Производство лаков и красок в Московской области выросло на 21%

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Производство химических продуктов в Подмосковье в первом полугодии 2024-го выросло на 18,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, за отчётный период производство в этом сегменте выросло более чем на 21%.
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«На фоне общего роста объёмов производства химических веществ и химических продуктов на 10% особенно заметную динамику показали компании по выпуску красок, лаков, материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик», – рассказала зампред Зиновьева.
По её словам, за отчётный период производство в этом сегменте выросло более чем на 21%.
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Лора Луганская