Четыре компании из Подмосковья участвуют в международной выставке RUPLASTICA

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«Участниками RUPLASTICA 2024 стали производитель полиэтиленовых бахил «ТПК «ПроМед», производитель мебели «Теорема лестниц», производитель гранул для выпуска изделий из пластика «Никатор» и производитель пластиковых изделий «ТОП ЛАЙН», — говорится в сообщении.
Все четыре компании расположены на территории городского округа Серпухов, стать участниками промышленной выставки им помог региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.
Выставка проводится в «Экспоцентре» с 23 по 26 января, в ней принимают участие компании из 22 стран.
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