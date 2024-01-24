Крупнейший китайский производитель насосного оборудования запустил завод в Солнечногорске

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Китайская компания «СиЭнПи Рус» запустила производство промышленных насосных станций в индустриальном парке «Есипово». Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Для размещения производственных мощностей компания выбрала промышленный коворкинг. Объём инвестиций в проект превысил 100 млн рублей. На новом предприятии в Солнечногорске запущена сборка насосных станций и производство компонентов для этих установок. В год планируется выпускать не менее тысячи станций. В дальнейшем объём рассчитывают увеличить», – пояснила Зиновьева.Компания выпускает насосы и автоматику. Основное производство расположено в Китае. «СиЭнПи Рус» – дочернее предприятие компании CNP, ведущего производителя насосного оборудования в Китае с крупносерийным производством и налаженным сбытом продукции по всему миру.
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Лора Луганская