В Подмосковье запустили новый сервис для экспортёров

В Московской области запустили новый онлайн-сервис для экспортёров. Теперь они могут обратиться за услугой размещения продукции на полках иностранных торговых сетей на Инвестиционный портал Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.