В Подмосковье запустили новый сервис для экспортёров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области запустили новый онлайн-сервис для экспортёров. Теперь они могут обратиться за услугой размещения продукции на полках иностранных торговых сетей на Инвестиционный портал Подмосковья, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Онлайн-сервис «Листинг в зарубежных торговых сетях» создан, чтобы помочь компаниям зайти в сетевой ритейл других государств со своей продукцией. Пока в рамках сервиса доступна лишь одна страна – Саудовская Аравия. Однако постепенно мы будем добавлять всё больше направлений», – поделилась планами Зиновьева.Сервис размещён на инвестпортале.
Зиновьева напомнила, что сейчас на инвестпортале работают уже 17 различных онлайн-сервисов, разработанных для подбора локаций, размещения бизнеса и производств, получения мер поддержки и консультаций, ведения экспортной работы.
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