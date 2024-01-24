В ОЭЗ «Кашира» появится производство гофрированного картона и упаковочной продукции

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
Новый резидент ОЭЗ «Кашира» создаст более 1000 рабочих мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый инвестиционный проект будет реализовываться в две очереди.
Стоит отметить, что все производство будет работать полностью на экологическом сырье. Продукция «Л-ПАК» используется для упаковки пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели, бытовой техники, автомобильных запчастей.
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«В конце 2023 года инвестор приступил к строительству первой очереди комплекса. На первом этапе на предприятии будет создано около 500 рабочих мест, далее штат будет увеличен до 1300 сотрудников. <…> Весь проект будет реализован в течение трех лет. Общий объем инвестиций оценивается в 19 млрд рублей», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева