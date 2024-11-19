Четыре подмосковные аграрные компании получили «Знак качества ХХ века»

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Четыре подмосковные компании отмечены на 51-м конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХ века», который прошёл в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Конкурс был организован в рамках национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий. По результатам экспертной оценки знаков качества были удостоены компании ООО «Багерстат Рус», ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС», АО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Марвел Фуд Сэнтрал», – уточнили в пресс-службе.Конкурс позволяет предприятиям продвигать свою продукцию на рынках России и зарубежья, а потребителям помогает определить качественные товары и передовые технологии. Лауреаты имеют право маркировать свою продукцию знаком качества на протяжении двух лет.
Заявки на участие в следующем конкурсе принимаются до 17 декабря. Дополнительную информацию можно узнать на сайте.
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