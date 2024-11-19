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Четыре подмосковные аграрные компании получили «Знак качества ХХ века»

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

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Четыре подмосковные компании отмечены на 51-м конкурсе «Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества ХХ века», который прошёл в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Конкурс был организован в рамках национальной программы продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий. По результатам экспертной оценки знаков качества были удостоены компании ООО «Багерстат Рус», ООО «РОСТАГРОКОМПЛЕКС», АО «Совхоз имени Ленина» и ООО «Марвел Фуд Сэнтрал», – уточнили в пресс-службе.
Конкурс позволяет предприятиям продвигать свою продукцию на рынках России и зарубежья, а потребителям помогает определить качественные товары и передовые технологии. Лауреаты имеют право маркировать свою продукцию знаком качества на протяжении двух лет.



Заявки на участие в следующем конкурсе принимаются до 17 декабря. Дополнительную информацию можно узнать на сайте.

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Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Женщины в АПК»
19 ноября 2024, 21:54

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Работающие в сельском хозяйстве жительницы Подмосковья могут стать участницами Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году конкурс прошёл во второй раз. Итоги подвели в октябре на одноимённом ежегодном форуме. Число участниц составило около 100 человек. Мероприятие получило широкую поддержку среди тружениц аграрного сектора со всей страны. Его цель – повышение роли, статуса и авторитета женщин на примере лидерства во всех отраслях АПК и рыбохозяйственного комплекса», – говорится в сообщении.
Приём заявок на следующий год уже стартовал и продлится до 15 июля 2025-го. Заявки можно отправить на электронную почту rcwa@mcx.gov.ru. Конкурсную информацию можно найти по ссылке.

Итоги конкурса планируют подвести в октябре следующего года на Неделе агропромышленного комплекса.

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#подмосковье
#московская область
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В Химках на месте «Декатлона» заработает новый гипермаркет спорттоваров
19 ноября 2024, 21:46

Фото: iStock / sergeyryzhov

В Химках вместо недостроенного гипермаркета «Декатлон» начнёт работу магазин российского ритейлера DESPORT. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объект площадью 6,5 тыс. кв. м. компания планирует ввести в эксплуатацию уже будущим летом. В гипермаркете создадут более 100 новых рабочих мест», – отметили в пресс-службе.
В новом гипермаркете будет представлен ассортимент для 60 видов спорта.
«Готовность объекта высокая, уже выполнена отделка. Общая площадь – 6,5 тыс. кв. м, из них около 3,5 тыс. кв. м – торговая. Сегодня в России работает 31 наш магазин», – отметил гендиректор DESPORT Дмитрий Страхов.
Компания планирует перевести на российские производства изготовление целого ряда позиций спорттоваров и одежды.

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#мининвест мо
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Аналитик Попцова допустила ещё больший рост ключевой ставки
19 ноября 2024, 19:27

Фото: iStock/G0d4ather

Аналитик фондового рынка Алина Попцова не исключила повышение ключевой ставки на грядущем заседании ЦБ РФ до 22-23%.
«Банк России повторил сигнал о том, что для возвращения инфляции к цели требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий. Это лишь укрепляет вероятность подъёма ключевой ставки на заседании в декабре. Вопросом остаётся потенциальная ширина повышения до 22-23%. Прогноз ЦБ по средней ставке на остаток года в 21-21,3% допускает оба этих сценария», — прояснила в беседе с «Известиями» Попцова.

А глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что в следующем году может начаться и снижение ключевой ставки при отсутствии каких-либо шоков.

«Наша политика позволит снизить инфляцию к 4-4,5%. И по мере её торможения мы будем рассматривать и постепенное снижение ключевой ставки. Если никаких дополнительных шоков не будет внешних, снижение начнется в следующем году», – приводит АГН «Москва» слова Набиуллиной.

Ранее Эльвира Набиуллина говорила, что ключевая ставка начнёт своё снижение с марта 2025 года и постепенно придёт к уровню 2023 года.

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40% ИП и самозанятых в Подмосковье составляют женщины
19 ноября 2024, 18:52

Фото: iStock / insta_photos

В Московской области ведут бизнес в статусах индивидуального предпринимателя и самозанятого более 460 тыс. женщин.
Это 40% от общего числа представительниц этих категорий в регионе, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева в День женского предпринимательства.
«Сегодня в Подмосковье зарегистрированы 319,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и 811,3 тыс. самозанятых. При этом число женщин, ведущих бизнес в таких статусах, превышает 127 и 338 тыс. соответственно. Таким образом, доля бизнес-леди в Московской области составляет свыше 40%», – уточнила Зиновьева.
Она добавила, что женщины реализуют в Подмосковье проекты в образовании, маркетинге, IT, производстве одежды, сфере услуг, социальном бизнесе и других сферах бизнеса.

Подробнее узнать о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно на Инвестпортале региона. Там же бизнесу доступно около 20 онлайн-сервисов.

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#экономика
#подмосковье
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Производитель матрасов из Шатуры стал участником международной выставки
19 ноября 2024, 17:24

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Крупнейший производитель матрасов. Mr.Mattress из городского округа Шатура представил свою продукцию на международной выставке «Мебель», которая открылась в «Экспоцентре» 18 ноября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Огромный интерес у гостей выставки вызвал уникальный беспружинный «Матрас 005» шатурской компании. Матрас создан из инновационной натуральной соевой пены и премиальных материалов. Кроме того, компания представила на выставке обновлённую коллекцию мягких матрасов Signature», — говорится в сообщении.
Отмечается, что выставка «Мебель», которая каждую осень проходит в «Экспоцентре», является центральным событием отрасли в России и Восточной Европе. В выставке участвуют ведущие мировые компании.

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#производители
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Мосбиржа приостанавливала торги на срочном рынке из-за ошибки на сервере
19 ноября 2024, 17:16

Фото: iStock/tadamichi

На срочном рынке Московской биржи сегодня, 19 ноября, были приостановлены торги, однако позже выяснилось, что всему виной была аппаратная ошибка на сервере. Об этом биржа сообщила на своем официальном сайте. На данный момент торги возобновлены.
«19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16:18 мск. Для устранения ошибки биржей оперативно осуществлен штатный переход на резервное оборудование», — говорится в сообщении.
Ранее похожая нештатная остановка торгов на Мосбирже происзошла 14 августа. Тогда сделки на торговой площадке не проводились чуть более часа. Позже стало известно, что сбой на торговой площадке произошел из-за программной ошибки. Она была связана с неверной работой с памятью на отдельных серверах доступа. Кроме того, торги на Мосбирже дважды приостанавливали в феврале.

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Россиян предупредили о подорожании шампанского
С января 2025 года акциз на шампанское и игристые вина в России повысится
19 ноября 2024, 16:32

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

С января следующего года акциз на шампанское и игристые вина в России повысится на шесть рублей. Об этом сообщил директор Ассоциации производителей игристых вин России Алан Соколов, передает «Абзац».
Отмечается, что минимальная отпускная цена упомянутых напитков составит 125 рублей. По словам эксперта, за 2023 год импортное шампанское выросло в цене на 10-18%, а игристое вино российского производства — максимум на 10%.

Рост цен связан с ослаблением рубля относительно американской валюты, увеличением ввозной таможенной пошлины, а также подорожанием логистики, заключил Соколов.

Ранее сообщалось, что в этом году реальный рост цен на продукты питания в России превысил 50%. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#шампанское
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Стало известно о падении мировых рынков на фоне обновления ядерной доктрины РФ
Bloomberg: мировые рынки всколыхнулись на фоне обновления ядерной доктрины РФ
19 ноября 2024, 15:59

Фото: istockphoto/ipopba

Мировые рынки всколыхнулись на фоне новости об обновлении российской ядерной доктрины, передает агентство Bloomberg.
Уточняется, что фьючерсы на S&P 500 упали на 0,5%. Доходность облигаций американского казначейства опустилась до 4,34%, что составляет семь базисных пунктов. Задело и европейцев: Stoxx 600 лишился одного процента, евро упал на 0,5%. Трейдеры скупают активы-убежища: иену, швейцарский франк, золото.

Перед этим сообщалось, что президент России Владимир Путин утвердил обновленную российскую ядерную доктрину.

Российские власти не раз заявляли, что поддержка Западом конфликта на Украине сказывается на мировой экономике и на жизнях простых людей.

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#экономика
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#рынок
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Компания из Химок начнёт печатать дома на 3D-принтере
19 ноября 2024, 15:33

Фото: пресс-служба компании RVS 3D

Химкинская компания RVS 3D разработала строительный 3D-принтер для печати из бетона. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
С помощью высокотехнологичного оборудования предприятие сможет печатать любые архитектурные формы – от скамеек до жилых домов. Компания уже разработала принтер с сухой подачей материала для печати малых архитектурных форм и строительный принтер для печати бетонных зданий.
«На разработку оборудования ушло четыре года. Сейчас компания не только печатает здания, но и занимается производством 3D-принтеров для других предприятий. Объём инвестиций в проект – 60 млн рублей. Сейчас на предприятии в Химахи работают 15 человек, а в ближайшее время компания планирует увеличить штат до 30 сотрудников», – рассказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В короткие сроки предприятие сможет напечатать любую архитектурную форму из бетона. На печать малых архитектурных форм уходит несколько часов, на печать гаража – неделя, а печать дома может занять месяц. Модель загружается в программу, далее принтер делает опалубку из бетона. Когда опалубка застывает, её заполняют утеплителем или бетоном. Такая система печати значительно сокращает сроки строительства.

Как отметил гендиректор RVS 3D Вадим Тарасов, компания разрабатывает аппаратное и программное обеспечение, а также стройматериалы для 3D-печати из бетона. Такие технологии решают проблему дороговизны строительных материалов и доступного жилья. Есть возможность строить быстрее и дешевле. Кроме того, принтер позволяет создавать интересные с архитектурной точки зрения здания.

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