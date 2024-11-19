В Химках на месте «Декатлона» заработает новый гипермаркет спорттоваров

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В Химках вместо недостроенного гипермаркета «Декатлон» начнёт работу магазин российского ритейлера DESPORT. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объект площадью 6,5 тыс. кв. м. компания планирует ввести в эксплуатацию уже будущим летом. В гипермаркете создадут более 100 новых рабочих мест», – отметили в пресс-службе.В новом гипермаркете будет представлен ассортимент для 60 видов спорта.
«Готовность объекта высокая, уже выполнена отделка. Общая площадь – 6,5 тыс. кв. м, из них около 3,5 тыс. кв. м – торговая. Сегодня в России работает 31 наш магазин», – отметил гендиректор DESPORT Дмитрий Страхов.Компания планирует перевести на российские производства изготовление целого ряда позиций спорттоваров и одежды.
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Лора Луганская