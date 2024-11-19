Открыт приём заявок на Всероссийский конкурс «Женщины в АПК»

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Работающие в сельском хозяйстве жительницы Подмосковья могут стать участницами Всероссийского конкурса «Женщины в АПК». Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году конкурс прошёл во второй раз. Итоги подвели в октябре на одноимённом ежегодном форуме. Число участниц составило около 100 человек. Мероприятие получило широкую поддержку среди тружениц аграрного сектора со всей страны. Его цель – повышение роли, статуса и авторитета женщин на примере лидерства во всех отраслях АПК и рыбохозяйственного комплекса», – говорится в сообщении.Приём заявок на следующий год уже стартовал и продлится до 15 июля 2025-го. Заявки можно отправить на электронную почту rcwa@mcx.gov.ru. Конкурсную информацию можно найти по ссылке.
Итоги конкурса планируют подвести в октябре следующего года на Неделе агропромышленного комплекса.
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