Четыре подмосковные фермы завоевали гранты «Агротуризм»

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Конкурсный отбор на грант Минсельхоза России «Агртуризм» прошли четыре фермерских хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«В число победителей вошло фермерское хозяйство «Былинкино», где производят молочную продукцию и сыры. Там собираются устраивать экскурсии и мастер-классы. Грант выиграл также эко-проект «Хутор Спасский», где производят премиальную ягнятину и развивают сельский туризм, проект фермерского хозяйства Шаньшиной Т.И. по разведению крупного рогатого скота и проект фермерского хозяйства Юрко О.В. по развитию декоративного садоводства», — говорится в сообщении.Полученный грант фермеры смогут использовать на благоустройство, приобретение и монтаж туристского оборудования и объектов развлекательной инфраструктуры и пр.
Читайте также:
Производство сливочного масла в Подмосковье за год нарастили на 16%
В Павловском Посаде запустили новое производство фасадной плитки
Производство сыров в Московской области за год выросло на 16%
Лев Каштанов