Производство сливочного масла в Подмосковье за год нарастили на 16%

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Производители Московской области за семь месяцев 2024 года выпустили 6,9 тыс. тонн сливочного масла и масляных паст. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Среди ведущих предприятий по производству сливочного масла в Подмосковье там назвали АО «Озерецкий молочный комбинат» из Дмитровского городского округа, выпускающий продукцию под брендами «Экомилк», «Экомилк Соло», «Сливочное масло Ромб», «Альпийская коровка» и «Деревенское подворье»; «Завод стерилизованного молока «Можайский» и ООО «БРАТЬЯ ЧЕБУРАШКИНЫ» в Дмитровском округе.
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Лора Луганская