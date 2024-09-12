В Павловском Посаде запустили новое производство фасадной плитки

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов посетил ООО «Один» в Павловском Посаде. Вместе с руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Московской области Маргаритой Смирновой он познакомился с процессом производства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Компания специализируется на производстве фасадной клинкерной плитки. Она является микробизнесом и только набирает обороты на рынке. Использование искусственного камня различных расцветок и фактур позволяет заменить пластиковые панели в обшивке зданий. Технология производства делает продукцию не только красивой, но и практичной. Термопанели сохраняют тепло, в том числе и при минусовых температурах.
Как отметили в администрации, компания только запустила производство, однако уже успела выпустить пять коллекций клинкерной плитки.
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«В планах руководства – выйти на существенно больший объём производства и продажи своей продукции уже в следующем году. Ознакомил директора предприятия с существующими мерами поддержки для бизнеса и пожелал успехов в достижении поставленных целей», – сказал Ефанов.
Как отметили в администрации, компания только запустила производство, однако уже успела выпустить пять коллекций клинкерной плитки.
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Лора Луганская