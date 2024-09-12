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В Павловском Посаде запустили новое производство фасадной плитки

12 сентября 2024, 18:22
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Первый замглавы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов посетил ООО «Один» в Павловском Посаде. Вместе с руководителем Восточной торгово-промышленной палаты Московской области Маргаритой Смирновой он познакомился с процессом производства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Компания специализируется на производстве фасадной клинкерной плитки. Она является микробизнесом и только набирает обороты на рынке. Использование искусственного камня различных расцветок и фактур позволяет заменить пластиковые панели в обшивке зданий. Технология производства делает продукцию не только красивой, но и практичной. Термопанели сохраняют тепло, в том числе и при минусовых температурах.
«В планах руководства – выйти на существенно больший объём производства и продажи своей продукции уже в следующем году. Ознакомил директора предприятия с существующими мерами поддержки для бизнеса и пожелал успехов в достижении поставленных целей», – сказал Ефанов.


Как отметили в администрации, компания только запустила производство, однако уже успела выпустить пять коллекций клинкерной плитки.

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#московская область
В России утвердили список продукции с обязательным использованием вторсырья
12 сентября 2024, 17:38

Фото: iStock/Nordroden

Перечень продукции, в производстве которой обаятельно должно использоваться вторичное сырьё, утвердило правительство России, определена также минимальная доля вторсырья, сообщает пресс-служба Минприроды РФ.
В частности, вторсырьё обязательно должно использоваться при производстве цемента, при этом его минимальная доля составляет 6% от общего объёма сырья. При производстве ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрокартона доля вторсырья должна составлять не менее 30%, в топливных древесных гранулах — не менее 98%, а в древесной муке — не менее 98%.

Всего в перечень вошло 12 видов продукции.

Кроме того, обязательное использование вторсырья прописано для четырёх видов работ и услуг, в том числе — в дорожном строительстве, рекультивации земель и консервации горных выработок.

Распоряжение об обязательном использовании вторсырья вступит в силу с 1 января 2025 года. Документ размещён на портале правительства РФ.

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#экология
#вторсырьё
#россия
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Экономист Беляев объяснил, почему россияне не откажутся от наличных
Экономист Беляев: Россияне не откажутся от наличных средств из-за психологии
12 сентября 2024, 17:35

Фото: iStock/chekat

Член экспертного совета Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев заявил, что россияне не станут отказываться от наличных денег из-за психологического фактора.
«Сфера налично-денежного обращения больше относится к потребительскому сегменту, а он связан не только с экономикой, но и с психологией. Психология человека, особенно в какие-то тревожные времена, требует, чтобы такая значимая для людей субстанция, как деньги, была в том числе и осязаемой, материальной, чтобы это были не какие-то эфемерные малопонятные транзакции в виртуальной сфере, а чтобы их можно было потрогать», — объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей Беляев.

Он добавил, что этот же фактор доказывает и всё возрастающий интерес людей к золоту несмотря на прогнозы великих учёных, экономистов и мыслителей о том, что оно потеряет свою актуальность.

Ранее Банк России предложил Минфину ввести широкое обращение цифрового рубля в РФ с 1 июля 2025.

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#банк россии
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В Дубне на подмосковный грант создали VR-систему обучения управлению дронами
12 сентября 2024, 14:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье создана VR-система обучения управлению беспилотниками RuSky, воссоздающая рабочее место оператора БПЛА. Идею разработали и воплотили в компании «Икс Ред Групп», работающей в ОЭЗ «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Для реализации проекта компания получила грант правительства региона в сферах науки, технологий, техники и инноваций на 10 млн рублей.
«На счету «Икс Ред Групп» немало инновационных решений. Так, её разработчики создали хирургический VR-тренажёр, помогающий обучать будущих специалистов, прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей, мобильные игры и многие другое. VR-система для обучения управлению беспилотными аппаратами стала одной из пяти получателей гранта в этом году», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Теперь разработку компании представят на Международном форуме особых экономических зон, который пройдёт 3-4 октября на территории ОЭЗ «Дубна».

Симулятор предназначен для обучения операторов дронов различного типа базовым навыкам взаимодействия с наземными, подводными и воздушными беспилотниками. Тренажёр предлагает большой выбор настроек. Можно также задать различные погодные условия, время суток и окружение. Как рассказали в ООО «Икс Ред Групп», симулятор работает с любыми видами контроллеров, пультов и джойстиков.

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#подмосковье
#московская область
#дубна
#оэз дубна
#беспилотник
#бпла
#дрон
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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В Подмосковье запустят производство инсулиновых помп для детей с диабетом
12 сентября 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Производство детских инсулиновых помп и биосенсоров для мониторинга уровня сахара в крови запустит на территории Московской области компания «Диаконт», регистрационное удостоверение от Росздравнадзора уже получено, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инсулиновые помпы, производство которых в ближайшее время запустят на предприятии, предназначены в первую очередь для детей с сахарным диабетом. Устройство прикрепляется к телу и позволяет вести обычный образ жизни: помпа самостоятельно определяет уровень сахара в крови и при необходимости вводит нужную дозу инсулина», — пояснила зампред правительства региона — глава областного министерства Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что запуск цеха по производству инсулиновых помп для детей является одним из этапов большого проекта по производству медицинских изделий для людей с диабетом. Общий объём инвестиций в проект составляет один миллиард рублей.

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#производство
#медицина
#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
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Банк России предложил ввести широкое обращение цифрового рубля с 1 июля 2025
12 сентября 2024, 13:39

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России предложил Минфину ввести широкое обращение цифрового рубля в РФ с 1 июля 2025. Соответствующее предложение ЦБ опубликовал на своем официальном сайте. К указанной дате основные российские банки должны будут дать своим клиентам возможность проводить операции с цифровым рублем — открывать и пополнять счет, переводить средства и принимать этот вид валюты.
Отмечается, что другим банкам дадут время на модернизацию системы до 1 июля 2026 года, остальным кредитным фирмам — до 1 июля 2027 года.
«Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе НСПК, что исключит дополнительные издержки для банков и ТСП», — поясняется в документе.
Ранее Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Отмечалось, что такое решение было принято в связи с действующими против России санкционными ограничениями, запрещающими отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада.

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#банк
#оплата
#ограничения
#банк россии
#экономика
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На заводе по производству ДСП в Электрогорске запустят электрофильтр от пыли
12 сентября 2024, 11:23

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Электрофильтр для очистки газов от частиц пыли готовят к запуску на заводе по производству ДСП компании «Ультрадекор» в Электрогорске, новое оборудование для защиты окружающей среды подключают в рамках третьего этапа строительства предприятия, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Площадь здания фильтрации составляет 140 квадратных метров. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 98%, завершаются работы по благоустройству прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Отмечается, что воздух от пыли будет очищать с помощью мокрого электрофильтра (WESP) производительностью 540 тысяч кубических метров в час.

Кроме того, на территории предприятия «Ульрадекор» ведётся строительство здания рециклинга и здания для производства плит МДФ, а также расширение одного из складов.

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#электрогорск
#павловский посад
#строительство
#производство
#экология
#главгосстройнадзор мо
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Производство сыров в Московской области за год выросло на 16%
11 сентября 2024, 18:41

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область укрепляет позиции на рынке сыров. За семь месяцев текущего года объём производства этого продукта в регионе достиг 99,4 тыс. тонн. Это на 16,2% больше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Подмосковье занимает лидирующие позиции как в России, так и в Центральном федеральном округе, охватывая более 20% и 38% рынка соответственно. Экспорт сыра также продолжает расти. За отчётный период было отправлено 5 тыс. тонн продукции в Казахстан, 1,2 тыс. тонн в Узбекистан и без малого 782 тонны в Белоруссию. Это говорит о том, что продукция из Московской области востребована в стране и за её пределами», – отметили в ведомстве.
Среди производителей сыра там выделили такие компании, как «Хохланд Руссланд», выпускающий сыр марки «Хохланд», «ЛАКТАЛИС ИСТРА» с сыром «Президент», «Сыровар» с сыром Parmente и ООО «Бест Панорамик» с сыром «Де Фамиль Сыроварня».

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#сыр
#продукты
#питание
#подмосковье
#московская область
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Подмосковные производители питания представили продукцию на выставке в Стамбуле
11 сентября 2024, 17:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковная компания из «Тамаки» приняла участие в международной выставке пищевых продуктов и технологий переработки WorldFood Istanbul 2024. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
За четыре дня выставки компания установила деловые контакты с 50 дистрибьюторами, а также провела две встречи с крупнейшими торговыми сетями Турции – Migros и BIM. Соусы под брендом Tamaki, которые компания производит на собственном заводе в Лыткарине, вошли в созданную благодаря Российскому экспортному центру экспозицию Made in Russia.
«Это выставочное мероприятие «Тамаки» использует как эффективную площадку для поиска партнёров за рубежом, освоения новых рынков и укрепления экспортных позиций. Помимо переговоров с представителями турецкого сетевого ритейла, мы пообщались с потенциальными клиентами из Иордании и Йемена, которые проявили большой интерес к нашему соусу «Сырный Tamaki», – рассказал управляющий партнёр компании Андрей Белянин.
Компания, выпускающая свою продукцию под брендом Tamaki, является одним из ведущих российских производителей панировочных сухарей, васаби, темпуры, рисовых уксусов и широкой линейки соусов. Всего она производит более 40 видов соусов и завоевала уверенные экспортные позиции.

Участником выставки стали ещё несколько подмосковных компаний – «Мираторг», выпускающая продукцию из мяса, кондитерская фабрика «Волшебница», производитель упаковки для молочных продуктов «Молопак» и другие.

Стать участником международного выставки компания может при поддержке Подмосковья. Такие услуги оказывает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Всё о поддержке экспортёров в регионе можно узнать на Инвестпортале Подмосковья.

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#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#экспорт
#продукты
#питание
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В Пушкинском округе запустят производство защитных кейсов
11 сентября 2024, 17:51

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Производство кейсов и боксов из пластмасс и синтетических смол откроют в деревне Алёшино Пушкинского городского округа, застройщиком является компания «Полководец», сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«На выделенной под реализацию проекта территории будет построено производственно-складское здание общей площадью около 1,4 тыс. квадратных метров. Там планируется выпускать не менее ста тысяч единиц готовой продукции в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 55 млн рублей», — говорится в сообщении.
Производить собираются, в частности, ударопрочные водонепроницаемые кейсы для перевозки оружия и оборудования, а также различные кейсы и шкафы-контейнеры — всего более 300 типов.

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#главгосстройнадзор мо
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#экономика
#производство
#пушкинский округ
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