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Названа нужная Украине сумма для покрытия бюджета в 2025 году

Шмыгаль: Украине нужно $15 млрд в 2025 году, чтобы покрыть дефицит в бюджете
27 августа 2024, 12:53
Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Украине нужно еще 15 миллиардов долларов в 2025 году для покрытия дефицита бюджета, сообщил республиканский премьер Денис Шмыгаль в эфире украинского телемарафона.
«На следующий год есть незакрытая потребность в размере около $15 млрд», — сказал Шмыгаль.
Политик отметил, что украинская сторона хочет решить проблему, получив с российских активов на счетах в странах «Большой семерки» 50 миллиардов долларов.



Союзники киевского режима все чаще говорят о том, что ему нужно активизироваться в поисках источника для самофинансирования. Пакеты помощи Украине выделяются после длительных дискуссий. Украинские власти рассматривают варианты с повышением налогов и акцизов на табак и топливо.

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Торговые сети могут потерять миллионы на куриных яйцах
#мир
#украина
#бюджет
#деньги
#дефицит
#новости
Предпринимателям рассказали о сервисах, помогающих выйти на экспорт
27 августа 2024, 11:31

Фото: iStock/Tryaging

Бизнесмены, планирующие реализовывать свои товары на зарубежных рынках, могут получить информационную поддержку на государственной цифровой платформе «Мой экспорт», сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
«В частности, на платформе функционирует сервис «Барьеры и требования рынка», где собрана информация о таможенных пошлинах в разных странах, а также о различных нетарифных мерах, которые применяются в тех или иных государствах в отношении товаров, поставляемых из России», — говорится в сообщении.
Сервис дорабатывается и совершенствуется, в частности, скоро здесь появится раздел «Сравнение торговых режимов».

На платформе «Мой экспорт» также функционирует сервис «Поиск рынков сбыта», где можно получить аналитические данные по своей продукции и ряд других аналитических отчётов. Кроме того, можно воспользоваться услугой «анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой».

Отмечается, что на платформе есть как бесплатная, так и платная аналитика. Её по заказу делают проверенные международные и российские подрядчики.

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#экономика
#экспорт
#цифровизация
#предприниматели
#бизнес
#россия
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В Госдуме предложили удвоить МРОТ с 2025 года
Депутаты Госдумы предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года
27 августа 2024, 09:06

Фото: iStock/Vershinin

Депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда равен 19 242 руб. в месяц. По мнению авторов законопроекта, низкий уровень МРОТ приводит к значительному разделению доходов, а также не стимулирует работодателей вводить справедливые системы оплаты труда, что, в свою очередь, способствует сдерживанию роста производительности и ВВП государства.

Уточняется, что сотрудника, который получает зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя считать работающим бедным, однако выжить на предоставляемую сумму можно только с помощью кредитов. Предлагаемое увеличение МРОТ в следующем году составит 10 758 руб. по сравнению с уровнем этого года.

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Торговые сети могут потерять миллионы на куриных яйцах
Производители предложили ограничить наценку торговых сетей на яйца
27 августа 2024, 06:11

Фото: istock/Михаил Руденко

Производители куриных яиц выступили с предложением ограничить торговую наценку на этот товар первой необходимости до 10% и исключить возможность торговых сетей взимать бонусы за реализованную продукцию.
Об этом сообщили в Росптицесоюзе, который ранее направил соответствующее предложение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилизировался по сравнению с 2023 годом, когда куриное яйцо стало самым подорожавшим продуктом в России. По данным Росстата, производство куриных яиц в июле 2024 года увеличилось на 4,5% по сравнению с январем, достигнув 2,3 миллиарда штук. Однако торговая наценка на яйца за первые семь месяцев 2024 года превысила 20%, а в июле — 25,9%, местами доходя до 30-35%.

ФАС уже провела проверки крупных торговых сетей, таких как «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», METRO и «Ашан», чтобы разобраться в причинах высоких цен на яйца.

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#проверки
#рынок
#производство
#продукты
#фас
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Общественник Пищальников объяснил резкий рост доходов россиян
26 августа 2024, 20:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил, что доходы групп россиян резко выросли благодаря в том числе дефициту трудовых ресурсов.
«В моменте рост доходов идёт у всех групп населения – это связано с дефицитом трудовых ресурсов. В последние 15 лет выбытие трудоспособного населения в экономике составляло от 900 до 300 тыс. человек в месяц. У богатых людей растут доходы, потому что нет ни одной причины сегодня, чтобы забирать деньги из банка и инвестировать в реальный сектор экономики. Идет явный перекос денег из промышленного сектора в банковский», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Пищальников.

При этом он спрогнозировал провал в доходах населения в будущем.

Ранее директор Центра трудоустройства корпорации «Синергия» Ольга Асадчая заявляла, что доходы россиян увеличатся на 3-5% в течение 2024-2025 годов из-за дефицита кадров.

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#россия
#экономика
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Резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в свои проекты 200 млрд рублей
26 августа 2024, 16:25

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Суммарный объём инвестиций, вложенных резидентами особых экономических зон Подмосковья, достиг примерно 200 млрд рублей.
Об этом заявила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сегодня резидентами пяти работающих в Московской области особых экономических зон являются 213 компаний. Общий объём заявленных инвестиций всех резидентов в реализацию проектов составляет 210 млрд рублей. Фактический объем инвестиций, которые уже были осуществлены резидентами ОЭЗ, превышает 196 млрд рублей», – рассказала Зиновьева.
Она добавила, что в подмосковных ОЭЗ создано свыше 13 тыс. рабочих мест, а после запуска всех проектов действующих резидентов на полную мощность планируют, что их будет не менее 18 тыс.

В Московской области работают пять площадок с особым экономическим режимом. Это ОЭЗ «Дубна», «Исток» (Фрязино), «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха» (Домодедово). Для резидентов ОЭЗ действует специальный режим, обеспечивающий налоговые льготы.

Подобрать объект под инвестпроект на территории ОЭЗ можно на инвестиционной карте Московской области.

Сейчас на карте в ОЭЗ Подмосковья доступно 90 земельных участков.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
#оэз
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Спецкурс по фотографии для самозанятых в Подмосковье прошли 40 человек
26 августа 2024, 16:00

Фото: iStock/Rasulovs

Спецкурс для самозанятых «Искусство фотографии» провели для самозанятых Московской области, слушателями курса стали 40 человек, учёбу организовал региональный центр «Мой бизнес» в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Преподавателями были фотограф Сергей Андреев и бизнес-консультант, фэшн-эксперт Антон Копылов. Мастер-классы в рамках спецкурса были посвящены фотосъемке товаров для социальных сетей. Особое внимание в процессе обучения уделялось предметной съёмке и составлению портфолио», — говорится в сообщении.
Слушатели отметили высокую информативность курса и большой объём практических знаний и навыков, который они получили на мастер-классах.

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#обучение
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#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
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В России наблюдается резкий рост спроса на одну из профессий
Спрос на дизайнеров с начала года в России вырос почти на 20%
26 августа 2024, 11:26

Фото: istockphoto/gpointstudio

С начала 2024 года в России наблюдается заметный рост спроса на дизайнеров: количество вакансий увеличилось на 19%, а средние зарплаты выросли на 21%. Этот рост превышает общий прирост доходов по стране, который составил 19%. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование DNA Team и HeadHunter.
Самыми высокооплачиваемыми специалистами стали продуктовые дизайнеры со средней зарплатой в 150 000 рублей в месяц. На втором месте находятся UX/UI-дизайнеры, зарабатывающие около 110 000 рублей, а следом идут дизайнеры интерфейсов, арт-директоры и дизайнеры игр, которые получают по 100 000 рублей.

Интересно отметить, что зарплата дизайнеров печатной продукции возросла на 44%, несмотря на снижение спроса. Это связано с тем, что многие специалисты покидают сферу полиграфии из-за цифровизации, а компании стараются удержать оставшихся сотрудников, но полиграфические дизайнеры остаются одними из самых низкооплачиваемых специалистов с зарплатой около 65 000 рублей в месяц.

Наиболее конкурентная обстановка наблюдается среди гейм-дизайнеров, где на одну вакансию приходится 10,4 резюме. В то же время, среди дизайнеров полиграфии и продуктовых дизайнеров конкуренция значительно ниже.

В настоящее время наиболее перспективными профессиями в России являются IT-специалисты, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности в связи с дефицитом кадров. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подмосковье вышло в лидеры среди регионов по занятости населения в МСБ
26 августа 2024, 10:31

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область вошла в топ-10 российских регионов по занятости населения в малом и среднем бизнесе. Подмосковье заняло в этом рейтинге седьмое место. Там малым бизнесом заняты 49,2% населения, задействованного в экономике в 2023 году.
Исследование проводило РИА Новости. Первые три позиции занимают Санкт-Петербург (62,9%), Новосибирская область (56,6%) и Москва (56,5%). Наименее значительные показатели отмечены в Ингушетии, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах.
«Малый и средний бизнес играет ключевую роль в экономическом развитии, обеспечивая гибкость и устойчивость экономике в условиях внешних и внутренних вызовов. Кроме того, малый бизнес выполняет важную социальную функцию, обеспечивая рабочие места и помогая улучшить уровень жизни населения. Он также вносит значительный вклад в формирование среднего класса, который является основой гражданского общества», – говорится в комментарии агентства к исследованию.
Отмечается, что доля малого и среднего бизнеса в валовом внутреннем продукте России составляет около 21%. В прошлом году доля занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, составила 43,1% от общего числа работников в российской экономике. Это 31,4 млн человек.

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#инвестиции
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Экономист Лебединская спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени
26 августа 2024, 03:55

Фото: istock/4045

С осени россиян ждет рост цен на продукты питания. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на доцента кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольгу Лебединскую.
Она отметила, что стоимость продуктов увеличится на 5-40 процентов. Это связано с высокой инфляцией, дорогими кредитами, логистическими расходами, затратами на рабочую силу, упаковку и сырье. Экономист добавила, что к росту цен может привести неурожай яблок и клубники, которые используются во фруктовых соках, сидре и других подобных продуктах.

В то же время зерновые и масличные культуры могут подешеветь. Импортные продукты (кофе, какао, экзотические фрукты и специи) могут стать дороже остальных. По прогнозам экспертов, не исключен и рост цен на алкоголь.

Ранее стало известно, что российские финансовые учреждения не прекращают повышать ставки по вкладам.

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