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Украине нужно еще 15 миллиардов долларов в 2025 году для покрытия дефицита бюджета, сообщил республиканский премьер Денис Шмыгаль в эфире украинского телемарафона.
«На следующий год есть незакрытая потребность в размере около $15 млрд», — сказал Шмыгаль.Политик отметил, что украинская сторона хочет решить проблему, получив с российских активов на счетах в странах «Большой семерки» 50 миллиардов долларов.
Союзники киевского режима все чаще говорят о том, что ему нужно активизироваться в поисках источника для самофинансирования. Пакеты помощи Украине выделяются после длительных дискуссий. Украинские власти рассматривают варианты с повышением налогов и акцизов на табак и топливо.
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