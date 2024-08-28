Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями

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Минэкономики России предложило расширить перечень оснований для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые, которое может свидетельствовать о применении «серой» схемы выплаты зарплаты. Об этом сообщает РБК.
Основания для выездных проверок работодателей включены в список индикаторов риска, которые говорят о возможных нарушениях в сфере трудового права. В данный перечень также предлагается включить использование самозанятых в качестве фактических сотрудников организации.
Ожидается добавление новых критерий, которые могут указывать на выплату «зарплат в конвертах», что является противозаконным.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года в России наблюдается заметный рост спроса на одну из профессий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ожидается добавление новых критерий, которые могут указывать на выплату «зарплат в конвертах», что является противозаконным.
Ранее сообщалось, что с начала текущего года в России наблюдается заметный рост спроса на одну из профессий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова