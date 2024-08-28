Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями

Экспорт произведённых в Подмосковье безалкогольных напитков за пять месяцев с начала года составил 46,5 тыс. тонн. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Речь идёт о соках из фруктов и овощей, а также бутилированной воде.