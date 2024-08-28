Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями

Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями

РБК: Минэкономики хочет усилить контроль за серыми зарплатами и самозанятыми
28 августа 2024, 10:38
Фото: iStock/megaflopp

Фото: iStock/megaflopp

Минэкономики России предложило расширить перечень оснований для выездных проверок в случае перевода сотрудников в самозанятые, которое может свидетельствовать о применении «серой» схемы выплаты зарплаты. Об этом сообщает РБК.
Основания для выездных проверок работодателей включены в список индикаторов риска, которые говорят о возможных нарушениях в сфере трудового права. В данный перечень также предлагается включить использование самозанятых в качестве фактических сотрудников организации.

Ожидается добавление новых критерий, которые могут указывать на выплату «зарплат в конвертах», что является противозаконным.



Ранее сообщалось, что с начала текущего года в России наблюдается заметный рост спроса на одну из профессий. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Для подмосковных самозанятых проведут спецкурс по столярному делу

В Госдуме предложили удвоить МРОТ с 2025 года

Общественник Пищальников объяснил резкий рост доходов россиян
#права
#рост
#мрот
#экономика
#самозанятые
#зарплата
Более 900 объектов недвижимости доступно бизнесу в Подмосковье
27 августа 2024, 22:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковному бизнесу для ведения предпринимательской деятельности доступно более 900 объектов недвижимости. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Подобрать объект можно на инвестиционной карте на инвестпортале региона, воспользовавшись фильтрами для подбора недвижимости по индивидуальным параметрам.
«В частности, предпринимателям на этой карте доступны объекты в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль». Программа работает в регионе с прошлого года. Сегодня в аренду по льготной ставке по этой программе бизнесу передано более 230 объектов. Сейчас на инвесткарте в рамках программы предлагается более 180 объектов», – говорится в сообщении.
Также на карте можно найти объекты недвижимости под размещение промышленного производства. Более 80 объектов предложено предпринимателям в индустриальных парках и на промышленных площадках Московской области, в том числе на площадках формата «Лайт индастриал». Там уже есть вся необходимая инфраструктура для запуска производства.

Читайте также:

Жителей Подмосковья пригласили написать Всероссийский экономический диктант

Подмосковье за пять месяцев экспортировало 46 тыс. тонн безалкогольных напитков

Для подмосковных самозанятых проведут спецкурс по столярному делу
#мининвест мо
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#карта
#земля за 1 рубль
#недвижимость
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Подмосковья пригласили написать Всероссийский экономический диктант
27 августа 2024, 22:05

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Во всех регионах России, в том числе в Московской области, 15 октября пройдёт VIII ежегодная образовательная акция «Всероссийский экономический диктант», сообщили в пресс-службе Минобразования Подмосковья. Цель акции – повысить уровень экономической грамотности населения и дать возможности проверить знания в области экономики.
«Тема акции в этом году – «Сильная экономика – процветающая Россия!». Экономический диктант пройдёт в двух вариантах: для школьников 9-11 классов, а также для студентов вузов и других профессиональных и социальных групп. Участники смогут выбрать удобный формат участия: прийти на одну из региональных площадок или написать диктант онлайн на сайте акции. Участники получат сертификаты», – отметили в министерстве.
Победители, набравшие 90 баллов и более, получат приглашение на финал Фестиваля экономической науки и другие мероприятия Вольного экономического общества России, которое выступает организатором диктанта.

В рамках акции для студентов вузов проводится конкурс «Лучший вопрос для Всероссийского экономического диктанта 2024». Победители смогут увидеть свои вопросы в перечне заданий диктанта. Вопросы на конкурс принимают до 9 сентября.

Читайте также:

Подмосковье за пять месяцев экспортировало 46 тыс. тонн безалкогольных напитков

Для подмосковных самозанятых проведут спецкурс по столярному делу

В Дубне будут выпускать импортозамещающие изделия для авиастроения
#экономика
#диктант
#студенты
#вузы
#акция
#подмосковье
#московская область
#минобразования мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковье за пять месяцев экспортировало 46 тыс. тонн безалкогольных напитков
27 августа 2024, 18:15

Фото: iStock / petrenkod

Экспорт произведённых в Подмосковье безалкогольных напитков за пять месяцев с начала года составил 46,5 тыс. тонн. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Речь идёт о соках из фруктов и овощей, а также бутилированной воде.
«Основные направления экспорта региональной продукции – Белоруссия, Казахстан и Узбекистан. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, за пять месяцев поставки безалкогольных напитков в Белоруссию увеличились на 29%. Экспорт составил 11,3 тыс. тонн. В Казахстан было поставлено 26,4 тыс. тонн, а в Узбекистан – 1 тыс. тонн безалкогольных напитков», – говорится в сообщении.
В министерстве назвали крупнейших производителей безалкогольных напитков в регионе. Это ГК «Черноголовка», «Мултон Партнерс» в Щёлкове, «Производственная компания Лидер» в городском округе Люберцы и «Фонте Аква ПК» в Дмитровском городском округе.

Читайте также:

Для подмосковных самозанятых проведут спецкурс по столярному делу

В Дубне будут выпускать импортозамещающие изделия для авиастроения

Предпринимателям рассказали о сервисах, помогающих выйти на экспорт
#экономика
#экспорт
#продовольствие
#напитки
#подмосковье
#московская область
#минсельхозпрод мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Для подмосковных самозанятых проведут спецкурс по столярному делу
27 августа 2024, 15:05

Фото: iStock/Mehtap Orgun

Бесплатный спецкурс «Столярное дело» проведут для самозанятых Московской области 30 и 31 августа, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«30 августа в рамках спецкурса состоится тренинг «Токарная обработка». Слушателям расскажут об истории токарного дела, различных направлениях работ по дереву и об инструментах, которые для этого используются. Занятие будет проходить с полудня до 14:30. Затем с 15:00 до 17:30 участников спецкурса ждёт тренинг «Резьба по дереву». Их научат работать с инструментом для резьбы, объяснят логику построения орнамента покажут разные варианты исполнения», — говорится в сообщении.
Во второй день спецкурса — 31 августа — состоится тренинг «Роспись». С 12:00 до 14:00 под руководством художницы миниатюрной живописи Аси Леоновой участники распишут деревянную шкатулку, научатся пользоваться морилкой для дерева, красками и лаком. А с 15:00 до 17:00 основатель Ложкарного клуба Никита Гирнык проведет тренинг по созданию предметов в японской технике «кумико», а также покажет, как вырезать ложку из липовой баклуши.

Для участия в спецкурсе необходимо зарегистрироваться по ссылке. Занятия будут проводиться в Москве по адресу: 1-й Красносельский переулок, дом №9а.

Читайте также:

Предпринимателям рассказали о сервисах, помогающих выйти на экспорт

Спецкурс по фотографии для самозанятых в Подмосковье прошли 40 человек

Подмосковье вышло в лидеры среди регионов по занятости населения в МСБ
#самозанятые
#мининвест мо
#курс
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне будут выпускать импортозамещающие изделия для авиастроения
27 августа 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье будут разрабатываться и выпускаться изделия для авиатехники. Компания «ТЕХРЕСУРС» стала новым резидентом особой экономической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Инвестпроект предусматривает запуск лабораторно-производственного комплекса в сфере выпуска компонентов для авиастроения. Соглашение о его реализации подписали управляющая компания ОЭЗ, Министерством инвестиций, промышленности и науки Московской области и компания «ТЕХРЕСУРС». ​
«Новый резидент инвестирует 300 млн рублей в строительство и запуск лабораторно-производственного комплекса, где будет разрабатывать и выпускать изделия для авиатехники. Первую очередь проекта рассчитывают запустить в конце следующего года, а полностью проект будет реализован в 2026-м. На предприятии создадут более 40 рабочих мест», – поделилась планами зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«ТЕХРЕСУРС» работает в авиационной отрасли с 2017 года. Компания изготавливает и поставляет серийную продукцию, составные части для авиационных компонентов летательных аппаратов, в том числе для сервисного и послепродажного обслуживания. На территории ОЭЗ новый резидент среди прочего будет выпускать поводки и щётки стеклоочистителей и деталей фюзеляжа для авиатехники. В авиационных системах защиты от обледенения используют горячий воздух или электрический обогрев. Поэтому элементы системы очистки должны соответствовать особым требованиям. «ТЕХРЕСУРС» обеспечит отечественной рынок качественной продукцией с необходимыми характеристиками.

Предполагается, что продукция компании будет востребована также в космической отрасли, в наземной технике, в том числе военной, на морском, речном и железнодорожным транспорте.

Читайте также:

Предпринимателям рассказали о сервисах, помогающих выйти на экспорт

Резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в свои проекты 200 млрд рублей

Подмосковье вышло в лидеры среди регионов по занятости населения в МСБ
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#оэз дубна
#авиация
#импортозамещение
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названа нужная Украине сумма для покрытия бюджета в 2025 году
Шмыгаль: Украине нужно $15 млрд в 2025 году, чтобы покрыть дефицит в бюджете
27 августа 2024, 12:53

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Украине нужно еще 15 миллиардов долларов в 2025 году для покрытия дефицита бюджета, сообщил республиканский премьер Денис Шмыгаль в эфире украинского телемарафона.
«На следующий год есть незакрытая потребность в размере около $15 млрд», — сказал Шмыгаль.
Политик отметил, что украинская сторона хочет решить проблему, получив с российских активов на счетах в странах «Большой семерки» 50 миллиардов долларов.

Союзники киевского режима все чаще говорят о том, что ему нужно активизироваться в поисках источника для самофинансирования. Пакеты помощи Украине выделяются после длительных дискуссий. Украинские власти рассматривают варианты с повышением налогов и акцизов на табак и топливо.

Читайте также:

Предпринимателям рассказали о сервисах, помогающих выйти на экспорт

В Госдуме предложили удвоить МРОТ с 2025 года

Торговые сети могут потерять миллионы на куриных яйцах
#мир
#украина
#бюджет
#деньги
#дефицит
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Предпринимателям рассказали о сервисах, помогающих выйти на экспорт
27 августа 2024, 11:31

Фото: iStock/Tryaging

Бизнесмены, планирующие реализовывать свои товары на зарубежных рынках, могут получить информационную поддержку на государственной цифровой платформе «Мой экспорт», сообщает пресс-служба Российского экспортного центра (РЭЦ).
«В частности, на платформе функционирует сервис «Барьеры и требования рынка», где собрана информация о таможенных пошлинах в разных странах, а также о различных нетарифных мерах, которые применяются в тех или иных государствах в отношении товаров, поставляемых из России», — говорится в сообщении.
Сервис дорабатывается и совершенствуется, в частности, скоро здесь появится раздел «Сравнение торговых режимов».

На платформе «Мой экспорт» также функционирует сервис «Поиск рынков сбыта», где можно получить аналитические данные по своей продукции и ряд других аналитических отчётов. Кроме того, можно воспользоваться услугой «анализ рынка по стандартным критериям с господдержкой».

Отмечается, что на платформе есть как бесплатная, так и платная аналитика. Её по заказу делают проверенные международные и российские подрядчики.

Читайте также:

В Госдуме предложили удвоить МРОТ с 2025 года

Торговые сети могут потерять миллионы на куриных яйцах

Резиденты подмосковных ОЭЗ инвестировали в свои проекты 200 млрд рублей
#экономика
#экспорт
#цифровизация
#предприниматели
#бизнес
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме предложили удвоить МРОТ с 2025 года
Депутаты Госдумы предложили увеличить МРОТ до 30 тысяч рублей с 2025 года
27 августа 2024, 09:06

Фото: iStock/Vershinin

Депутаты Госдумы от ЛДПР выступили с инициативой повысить минимальный размер оплаты труда до 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает «Российская газета».
С 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда равен 19 242 руб. в месяц. По мнению авторов законопроекта, низкий уровень МРОТ приводит к значительному разделению доходов, а также не стимулирует работодателей вводить справедливые системы оплаты труда, что, в свою очередь, способствует сдерживанию роста производительности и ВВП государства.

Уточняется, что сотрудника, который получает зарплату на уровне МРОТ, формально нельзя считать работающим бедным, однако выжить на предоставляемую сумму можно только с помощью кредитов. Предлагаемое увеличение МРОТ в следующем году составит 10 758 руб. по сравнению с уровнем этого года.

Читайте также:

Общественник Пищальников объяснил резкий рост доходов россиян

Экономист Лебединская спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени

«Газпром» зафиксировал рекорд поставок газа российским потребителям
#рекорд
#продукты
#газпром
#технологии
#новые технологии
#рост
#мрот
#ввп
#счёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Торговые сети могут потерять миллионы на куриных яйцах
Производители предложили ограничить наценку торговых сетей на яйца
27 августа 2024, 06:11

Фото: istock/Михаил Руденко

Производители куриных яиц выступили с предложением ограничить торговую наценку на этот товар первой необходимости до 10% и исключить возможность торговых сетей взимать бонусы за реализованную продукцию.
Об этом сообщили в Росптицесоюзе, который ранее направил соответствующее предложение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилизировался по сравнению с 2023 годом, когда куриное яйцо стало самым подорожавшим продуктом в России. По данным Росстата, производство куриных яиц в июле 2024 года увеличилось на 4,5% по сравнению с январем, достигнув 2,3 миллиарда штук. Однако торговая наценка на яйца за первые семь месяцев 2024 года превысила 20%, а в июле — 25,9%, местами доходя до 30-35%.

ФАС уже провела проверки крупных торговых сетей, таких как «Перекресток», «Дикси», «Пятерочка», «Лента», METRO и «Ашан», чтобы разобраться в причинах высоких цен на яйца.

Читайте также:

Общественник Пищальников объяснил резкий рост доходов россиян

Экономист Лебединская спрогнозировала рост цен на продукты питания с осени

В России наблюдается резкий рост спроса на одну из профессий
#яйца
#проверки
#рынок
#производство
#продукты
#фас
#рост
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф