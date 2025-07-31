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Четвертый российский автопроизводитель ушел на четырехдневку из-за снижения спроса

Завод ЛиАЗ ушел на четырехдневку из-за спада тендеров и снижения спроса
Фото: iStock/DarthArt

Завод ЛиАЗ ушел на четырехдневку из-за спада государственных тендеров и снижения спроса на отечественные автобусы. Это уже четвертый российский автопроизводитель, который перешел на такой формат работы.



Как сообщает telegram-канал Mash, уже месяц у сотрудников Ликинского завода сокращенное расписание. Их зарплаты уже снизились на 15%, при этом у всех разные способы оплаты труда. Кто-то получает почасовую зарплату, кто-то сдельную, а остальным выплачивают только оклад.

Данное явление связано с низким спросом на отечественные автобусы. Выделенные деньги регионы предпочитают тратить на зарубежный транспорт. Большинство выбирает китайскую марку YUTONG либо ее аналоги.

Иван Мусатов

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