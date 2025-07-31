Четвертый российский автопроизводитель ушел на четырехдневку из-за снижения спроса

31 июля 2025, 16:49

Завод ЛиАЗ ушел на четырехдневку из-за спада тендеров и снижения спроса

Фото: iStock/DarthArt

Завод ЛиАЗ ушел на четырехдневку из-за спада государственных тендеров и снижения спроса на отечественные автобусы. Это уже четвертый российский автопроизводитель, который перешел на такой формат работы.