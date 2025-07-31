Электронные справки с QR-кодом заменят бумажные документы для ГИБДД
С 1 августа 2025 года водительские медицинские справки формы 003/ву в России полностью переходят в электронный формат — вместо бумажных документов будут выдаваться номер и QR-код для автоматической передачи данных в ГИБДД.
По словам эксперта Народного фронта Петра Шкуматова, нововведение ликвидирует рынок поддельных справок, которые невозможно было оперативно проверить: «Госавтоинспекция теперь получит прямой доступ к данным через систему». QR-код также упростит взаимодействие с диспансерами — психиатрические и наркологические учреждения смогут сразу вносить результаты осмотров в электронные базы.
Для водителей процедура сохранена: обязательны визиты к терапевту, офтальмологу, психиатру и наркологу (для категорий B), а посещение диспансеров по-прежнему требуется для подтверждения отсутствия учёта.
Параллельно готовятся изменения по освидетельствованию пьяных водителей: с 1 сентября 2025 года Минздрав введёт обязательные анализы мочи и крови даже при ДТП, а отказ от тестов приравняют к признанию вины.
Напомним, права с истекшим сроком (2022–2025 гг.) остаются действительными до 2027 года, но только для поездок по РФ.
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