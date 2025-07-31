Электронные справки с QR-кодом заменят бумажные документы для ГИБДД

31 июля 2025, 05:10

Водительские медсправки в России переходят на QR-коды с 1 августа

Фото: iStock/MattGush

С 1 августа 2025 года водительские медицинские справки формы 003/ву в России полностью переходят в электронный формат — вместо бумажных документов будут выдаваться номер и QR-код для автоматической передачи данных в ГИБДД.