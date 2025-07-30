В Москве выставили на продажу одну из первых Bugatti Veyron

30 июля 2025, 18:59

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В Москве выставили на продажу одну из первых российских Bugatti Veyron за 137 миллионов рублей. Автомобиль был приобретен на деньги участников пирамиды МММ из Дагестана примерно 20 лет назад, пишет Mash.