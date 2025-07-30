В Москве выставили на продажу одну из первых Bugatti Veyron
В Москве выставили на продажу одну из первых российских Bugatti Veyron за 137 миллионов рублей. Автомобиль был приобретен на деньги участников пирамиды МММ из Дагестана примерно 20 лет назад, пишет Mash.
После ареста создателей пирамиды машину долго хранили на московской стоянке. В 2013 году ее заметили в Астрахани, где она получила обновление и снова вышла на дороги. Сейчас спорткар снова в Москве и ждет нового владельца.
Жители Дагестана надеются, что вырученные деньги помогут компенсировать их потери, ведь автомобиль был куплен на их средства.
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