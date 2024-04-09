Число контролируемых россиянами зарубежных компаний выросло на 21%

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Число контролируемых россиянами зарубежных компаний (КИК) выросло на 21% по состоянию на конец 2022 года, сообщает РКБ со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Как поясняют в ведомстве, из общего числа задекларированных россиянами КИК 98% составляют иностранные организации. Остальные 2% приходятся на зарубежные структуры без образования юридического лица, в частности фонды и трасты.
В 2022 году отчет о наличии КИК в ФНС подали более 18,3 тысячи налогоплательщиков, большинство из них (82%) — физические лица. В среднем на каждого приходится по 2,5 иностранные компании.
Пост количества задекларированных КИК вызван желанием российских компаний воспользоваться льготами в рамках амнистии капиталов, считает руководитель налоговой практики GSL Law & Consulting Евгений Власов.
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В 2022 году отчет о наличии КИК в ФНС подали более 18,3 тысячи налогоплательщиков, большинство из них (82%) — физические лица. В среднем на каждого приходится по 2,5 иностранные компании.
Пост количества задекларированных КИК вызван желанием российских компаний воспользоваться льготами в рамках амнистии капиталов, считает руководитель налоговой практики GSL Law & Consulting Евгений Власов.
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Алёна Самарева