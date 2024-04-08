Экономика Индии может стать ведущей в мире

Фото: iStock/Sagittarius Pro
Индия может стать главным драйвером развития мировой экономики к 2028 году, пишет Bloomberg.
Как пишет агентство, ежегодный рост ВВП Индии, опираясь на позитивный прогноз, к концу текущего десятилетия может достичь 9%.
Стране не страшен даже негативный сценарий. Даже если Индия не превысит темпов в 6,5%, она все равно перегонит остальных лидеров из ТОП-5 крупнейших экономик мира, что позволит ей стать ведущим драйвером роста мировой экономики.
Чтобы добиться высоких результатов, правительству действующего премьера Нарендры Моди при переизбрании на третий срок следует проводить многовекторную экономическую политику, отмечает агентство. Улучшать инфраструктуру, повышать производительность труда, увеличивать число предприятий и рабочих мест.
Несколько дней назад глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас сообщил, что экономика Индии в 2024-2025 году может вырасти на 7%.
Читайте также:
Индия получит два российских военных корабля, несмотря на санкции
Bloomberg: Индия сомневается в эффективности мирного саммита по Украине без РФ
Индия приостановила закупки премиальной нефти России
Стране не страшен даже негативный сценарий. Даже если Индия не превысит темпов в 6,5%, она все равно перегонит остальных лидеров из ТОП-5 крупнейших экономик мира, что позволит ей стать ведущим драйвером роста мировой экономики.
Чтобы добиться высоких результатов, правительству действующего премьера Нарендры Моди при переизбрании на третий срок следует проводить многовекторную экономическую политику, отмечает агентство. Улучшать инфраструктуру, повышать производительность труда, увеличивать число предприятий и рабочих мест.
Несколько дней назад глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас сообщил, что экономика Индии в 2024-2025 году может вырасти на 7%.
Читайте также:
Индия получит два российских военных корабля, несмотря на санкции
Bloomberg: Индия сомневается в эффективности мирного саммита по Украине без РФ
Индия приостановила закупки премиальной нефти России
Алёна Самарева