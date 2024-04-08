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Экономика Индии может стать ведущей в мире

Bloomberg: Индия может обогнать Китай по экономическому росту к 2028 году
08 апреля 2024, 12:38
Фото: iStock/Sagittarius Pro

Фото: iStock/Sagittarius Pro

Индия может стать главным драйвером развития мировой экономики к 2028 году, пишет Bloomberg.
Как пишет агентство, ежегодный рост ВВП Индии, опираясь на позитивный прогноз, к концу текущего десятилетия может достичь 9%.

Стране не страшен даже негативный сценарий. Даже если Индия не превысит темпов в 6,5%, она все равно перегонит остальных лидеров из ТОП-5 крупнейших экономик мира, что позволит ей стать ведущим драйвером роста мировой экономики.



Чтобы добиться высоких результатов, правительству действующего премьера Нарендры Моди при переизбрании на третий срок следует проводить многовекторную экономическую политику, отмечает агентство. Улучшать инфраструктуру, повышать производительность труда, увеличивать число предприятий и рабочих мест.

Несколько дней назад глава Резервного банка Индии Шактиканта Дас сообщил, что экономика Индии в 2024-2025 году может вырасти на 7%.

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#индия
#экономика
#китай
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В ОЭЗ «Дубна» создали уникальную заживляющую повязку для сложных ран
08 апреля 2024, 12:35

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Эверс», которая является резидентом особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала новое медицинское изделие. Это мазевая сетчатая стерильная повязки для заживления ран, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Компания специализируется на разработке и выпуске инновационных перевязочных материалов и лечебных средств. Она уже приступил к выпуску заживляющих повязок. Ежемесячно планируется изготавливать более 40 тыс. единиц этой продукции», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По её словам, инвестиции в проект составляют 11 млн рублей. Мазевая сетка моделируется на ране любой сложности, не прилипает к раневой поверхности, не создаёт дискомфорта и болевых ощущений при снятии и замене повязки. Мазевая основа предотвращает попадание микроорганизмов. Как пояснили в министерстве, медицинское изделие может применяться в клинических, домашних и полевых условиях, для лечения ожогов, венозных, трофических и диабетических язв, пролежней, ран при пересадке кожи и других повреждений.
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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#мининвест мо
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#оэз
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#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
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Российские производители предложили запретить параллельный импорт электроники
«Ведомости»: параллельный импорт смартфонов и ноутбуков предложили запретить
08 апреля 2024, 10:29

Фото: iStock/Uladzimir Zuyeu

В консорциуме АНО «Вычислительная техника», который объединяет крупных отечественных производителей электроники, предложили в целях продвижения российской продукции в рознице исключить из списка товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Об этом сообщают «Ведомости».
Организация также предложила давать российским вендорам и федеральным торговым сетям льготные кредиты и ввести утилизационный сбор и акцизы на импортную технику. Отмечается, что перечень уже направлен в Минцифры.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, продукция, в особенности, Apple и Samsung находится в более высоком ценовом сегменте и в настоящее время непонятно, что выиграют российские производители от запрета на ввоз электроники данных брендов.

Ранее сообщалось, что параллельный импорт был продлен на 2024 год. При этом в марте выяснилось, что только 14% малых и средних предприятий (МСП) в России освоили параллельный импорт.

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#продукция
#мсп
#спрос
#производители
#льготные импорт
#минцифры
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Стало известно, насколько зарплаты москвичей отличаются от доходов жителей регионов
Росстат: разрыв в зарплатах между субъектами России вырос до 4,4 раза
08 апреля 2024, 09:49

Фото: iStock/Vershinin

Разница в средних зарплатах между субъектами России достигла 4,4 раза по итогам 2023 года, следует из данных Росстата.
Отмечается, что годом ранее этот показатель составлял 4,3 раза.

По данным ведомства, самые высокие средние доходы зафиксированы в Чукотском (158 тыс. рублей) и Ямало-Ненецком (145 тыс. рублей) автономных округах. Следом идёт Москва со средней зарплатой в 136 тысяч рублей.

Самые минимальные показатели отмечены в Ингушетии (36 тыс. рублей) и Чечне (37 тысяч рублей).

Максимальный прирост за прошлый год наблюдался в Курганской области ( 21%), Чувашии ( 20,9%) и республике Марий Эл ( 19,5%).

В целом по России средняя зарплата в 2023 году составила 73,7 тысяч рублей, что на 14,1% выше показателей 2022 года в номинальном выражении и на 7,8% - в реальном.

Самые максимальные зарплаты зафиксированы в отраслях добычи нефти и газа (180 тыс. рублей в месяц), финансов и страхования (169 тыс. рублей) и в производстве табачных изделий (140 тыс. рублей).

Данные Минтруда гласят, что наибольший рост доходов (более 20%) отмечен в производстве одежды, кожи и изделий из кожи, компьютерной техники, электронных, оптических и готовых металлических изделий, электрического оборудования и автомобилей.

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#зарплата
#россия
#россияне
#доходы
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Простили долги: AliExpress показал прибыль в России
РБК: AliExpress в РФ показал прибыль в 2023 году из-за прощённых долгов
08 апреля 2024, 08:41

Фото: iStock/Natee Meepian

Основное юрлицо AliExpress в России — Alibaba Group, российских VK, USM, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его соинвесторов — «Алибаба.ком (РУ)» — по результатам прошлого года насчитало 10 млрд руб. чистой прибыли, сообщает РБК со ссылкой на отчет компании по РСБУ.
Ещё годом ранее AliExpress получил убыток в 11,7 миллиарда рублей. Компания была убыточной как минимум с момента создания СП в 2019 году.

Кроме этого, в AliExpress в России входит еще две компании — «Аэр-Технологические решения» и «Агрегатор-с Онлайн». Первая по итогам года показала прибыль в 1,9 миллиарда рублей вместо 1 миллиарда рублей убытка в 2022-м, вторая — увеличила убыток с 1 миллиарда почти до 1,3 миллиарда рублей.

Как говорится в отчете «Алибаба.ком (РУ)», в прошлом году компания получила прибыль в первую очередь за счет доходов, которые не связаны с основной деятельностью.

Прибыль образовалась за счет прощения выданного в 2021 году внутреннего займа от другой компании группы. По данным отчётности, в прошлом году компании был прощен беспроцентный заем на 5,94 миллиарда рублей.

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#россия
#экономика
#торговля
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В России раскрыли новый способ производства боеприпасов
ТАСС: «Ростех» начал производить порох для боеприпасов из древесной целлюлозы
08 апреля 2024, 08:19

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Госкорпорация «Ростех» разработала технологию производства пороха для боеприпасов из древесной и льняной целлюлозы, сообщает ТАСС.
Как пояснил индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, получилось заменить ключевой материал нитроцеллюлозы — хлопок.

Самое важное, отмечает он, что испытания подтвердили качество продукта. Он ничем не отличается от традиционного.

По словам Одзоева, древесного сырья в стране достаточно. В последствии его доля в производстве пороха достигнет около 60-70 процентов.

Ранее ряд западных СМИ сообщили, что в скором времени мир столкнется с серьезным дефицитом пороха, что приведёт к росту цен на боеприпасы.

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#россия
#экономика
#боеприпасы
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Поставки США оборудования для чипов Китаю рухнули вдвое
США на фоне «микрочиповой войны» сократили поставки оборудования КНР
08 апреля 2024, 06:14

Фото: istock / Gorodenkoff

Соединённые Штаты на фоне «микрочиповой войны» с Китаем сократили поставки оборудования для чипов в 2,3 раза. По данным Федеральной статистической службы США, до этого несколько месяцев экспорт удерживался около рекордных значений, передаёт РИА Новости.
В материале отмечают, что рекордный объем экспорта зафиксировали в июле 2021 года, тогда он составил около 777 миллионов долларов, а затем начал постепенно снижаться. В октябре 2023 года Пекин нарастил закупки до максимального уровня, но уже в феврале 2024 года экспорт американского оборудования резко упал, и объем поставок снизился до 226 миллионов долларов.

Напомним, в октябре 2022 года Штаты ввели несколько ограничений на экспорт оборудования и комплектующих для производства микросхем компаниям КНР. Спустя год, в октябре 2023 года, был опубликован перечень новых ограничений.

В сентябре 2023 года министерство коммерции Китая обвинило США в злоупотреблении односторонними санкциями. Помимо этого, в ведомстве выразили протест по причине введения Вашингтоном ограничений в отношении китайских компаний якобы за их связь с иранской программой беспилотников.

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#сша
#экспорт
#новости
#поставки
#китай
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Казахстанские банки значительно замедлили обработку переводов из России
Известия: банки Казахстана замедлили обработку переводов из РФ из-за санкций
08 апреля 2024, 02:24

Фото: istock / Rainer Puster

Денежные переводы из РФ в Казахстан стали задерживаться до двух-трех недель из-за опасений банков попасть под санкции со стороны Соединенных Штатов Америки.
«Сроки проведения платежей из России в Казахстан стали достигать двух-трех недель. Ситуация усугубилась с конца февраля. Местные кредитные организации начали активнее проверять контрагентов в РФ из-за риска вторичных санкций. Однако полностью местные банки принимать транзакции не прекратят», — информирует газета «Известия».
Ряд местных банков, включая крупнейший в республике Halyk Bank (Народный банк) прекратили сотрудничество с РФ.

До этого стало известно, что США точечно угрожают иностранным банкам за сотрудничество с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#санкции
#казахстан
#банк
#банки
#сотрудничество
#рф
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Названы главные торговые партнеры России
РИА Новости: у России не осталось главных торговых партнеров на Западе
07 апреля 2024, 10:34

Фото:istockphoto/Zerbor

Главным торговым партнером России стал Китай. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.
Отмечается, что из топ-5 стран, с которыми больше всего сотрудничает Россия, больше не входят западные партнёры.

На втором месте находится Индия, товарооборот с которой в 2023 году вырос более чем в полтора раза. Также Россия продолжает сотрудничать с Турцией, Белоруссией и Казахстаном.

Прежде о товарообороте России с дружественными странами высказывался глава правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что попытки западных стран экономически изолировать Россию провалились.

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#россия
#индия
#михаил мишустин
#торговля
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Российский бюджет испытывает нехватку золотого рубля
Минфин предложил увеличить НДПИ на добычу и продажу золота
06 апреля 2024, 11:13

Фото: iStock/Rost-9D

Минфин предложил увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в связи с нехваткой золотого рубля российскому бюджету, пишет «Коммерсантъ».
Эксперты заявили, что вывоз золота, по данным Минфина, пошел через физлиц, пошлин не платящих. Отрасль золотодобычи может попасть под двойное налогообложение, так как цены на сырье растут, при этом экспорт может нормализоваться.

Ведомство предложило увеличить налог временно. Соответствующие изменения были одобрены 5 апреля Госдумой.

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#золото
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