ЕС ограничивает импорт сельхозпродукции с Украины

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Между Европейским парламентом (ЕП) и Советом ЕС достигнуто предварительное соглашение о продлении беспошлинного ввоза украинской сельхозпродукции до 5 июня 2025 года, пишет Reuters со ссылкой на заявление Европарламента.
Инструмент «экстренного торможения» в рамках усиления мер защиты европейских фермеров предусмотрен для чувствительной продукции —мяса птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы и мёда.
Беспошлинный режим будет приостановлен, если объемы украинской продукции превысят средние показатели за предыдущие годы. Еврокомиссия также обещает ужесточить контроль за импортом украинской пшеницы.
Постоянные представители стран-членов ЕС назвали решение верным, подчеркнув, что оно обеспечит баланс между поддержкой Украины и защитой европейских рынков сельхозпродукции.
Впоследствии документ должен пройти утверждение в Европарламенте на пленарной сессии в апреле, а также в Совете ЕС.
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Беспошлинный режим будет приостановлен, если объемы украинской продукции превысят средние показатели за предыдущие годы. Еврокомиссия также обещает ужесточить контроль за импортом украинской пшеницы.
Постоянные представители стран-членов ЕС назвали решение верным, подчеркнув, что оно обеспечит баланс между поддержкой Украины и защитой европейских рынков сельхозпродукции.
Впоследствии документ должен пройти утверждение в Европарламенте на пленарной сессии в апреле, а также в Совете ЕС.
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Алёна Самарева