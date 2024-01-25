Число россиян с несколькими кредитами увеличилось

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«Мы видим, что рост задолженности по кредитам значительно опережает рост доходов населения, и это приводит к увеличению долговой нагрузки граждан. На 1 декабря 2023 года розничный кредитный портфель в годовом выражении вырос на 24%. Особенно это заметно в ипотеке», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в пресс-службе ЦБ.
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