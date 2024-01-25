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Число россиян с несколькими кредитами увеличилось

25 января 2024, 19:40
Фото: istockphoto.com/Natalia Rusanova

Фото: istockphoto.com/Natalia Rusanova

В Центробанке сообщили, что число россиян с тремя и более кредитами увеличилось во второй половине 2023 года.
Отмечается, что особенно это касается ипотечного кредитования.

«Мы видим, что рост задолженности по кредитам значительно опережает рост доходов населения, и это приводит к увеличению долговой нагрузки граждан. На 1 декабря 2023 года розничный кредитный портфель в годовом выражении вырос на 24%. Особенно это заметно в ипотеке», — прокомментировали в беседе с Газета.ру в пресс-службе ЦБ.


Ранее Банк России сообщил, что в России собираются расширить список мониторинга крупнейших экспортёров, включив в него компании с выручкой от экспорта или задолженностью перед нерезидентами в размере более одного миллиарда долларов.

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#цб
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Финансист Бабин спрогнозировал ослабление рубля
25 января 2024, 19:02

Фото: istockphoto.com/SSV-Photo

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что после 29 января ожидается ослабление рубля.
Согласно его прогнозу, доллар может достичь 90 рублей.

«Приближение пика налоговых платежей экспортёров, которое обычно приводит к заметному укреплению курса рубля, пока не может вызвать устойчивой позитивной тенденции. Это увеличивает вероятность новой волны ослабления рубля после завершения налогового периода. Рубль после негативного открытия быстро восстановился, но удержаться в умеренном плюсе вновь не сумел», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

Ранее финансовый аналитик Николай Рясков заявил, что доллар может вырасти до 90 рублей из-за продажи валюты.

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#доллар
#рубль
#валюта
#экономика
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Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд
Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд — ЦБ
25 января 2024, 17:12

Фото: iStock/Lazy_Bear

Международные резервы РФ за неделю снизились на $5,9 млрд и составили $586,7 млрд. Об этом сообщили в Центробанке (ЦБ).
«По состоянию на конец дня 19 января 2024 года международные резервы составили $586,7 млрд, сократившись за неделю на $5,9 млрд, или на 1%, преимущественно под воздействием отрицательной переоценки, а также операций, проводимых в рамках бюджетного правила», — проинформировали в Банке России.

Уточняется, что на момент 12 января текущего года объём резервов Российской Федерации составлял $592,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, ​находящиеся в распоряжении российского правительства и ЦБ. ​Они состоят из ​иностранной валюты, монетарного золота, резервной позиции в МВФ и специальных прав заимствования.

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#активы
#цб
#россия
#валюта
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Московская область производит четверть фармацевтической продукции России
25 января 2024, 17:02

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Четверть российской фармпродукции производится в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
На территории Московской области работает свыше 90 фармацевтических предприятий, десять из которых являются крупными.

«Подмосковные фармпредприятия производят порядка 25% от всего объема фармацевтической продукции, выпускаемой в России. В этом секторе в регионе работает свыше 90 компаний, при этом сегодня отрасль находится в стадии активного развития», — объяснила зампред правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что фарма является импортозамещающем направлением промышленности, из-за чего инвестиционные проекты в этой сфере имеют приоритетное значение. Кроме этого, в Подмосковье работают 11 проектов нового строительства производств и 6 — по модернизации.

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#подмосковье
#проекты
#екатерина зиновьева
#фармацевтика
#производство
#импортозамещение
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В Подмосковье заработало производство оборудования для воркаута
25 января 2024, 16:39

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Солнечногорске запустили производство оборудования для воркаута и паркура. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новое производство запустили индустриальном парке «Есипово».

«Объем инвестиций в реализацию первой очереди проекта составит более 200 млн рублей. Предприятие сможет выйти на полную мощность в апреле этого года, а уже в мае инвестор планирует приступить к строительству второго производственного цеха. На первом этапе для жителей городского округа Солнечногорск будет создано 30 рабочих мест, в дальнейшем штат будет увеличен минимум в два раза», — поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что предприятие занимает порядка 2,5 тысяч кв. метров и оснащено единой производственной линией с высокотехнологичным автоматизированным оборудованием для сварки, гибки и нанесения грунта. В полном объеме производство начнет функционировать в 2025 году.

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#подмосковье
#солнечногорск
#производство
#предприятие
#есипово
#екатерина зиновьева
#спорт
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Новак ожидает роста экспорта СПГ из России в 2024 году на 14%
25 января 2024, 16:16

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в текущем году экспорт сжиженного природного газа из РФ вырастет на 14% и составит 38 миллионов тонн. Об этом Новак написал в авторской колонке в журнале «Энергетическая политика».
Новак отметил, что его утверждения основаны на развитии новых СПГ-кластеров, в числе которых проект «Актрик СПГ-2» и комплекс по переработке этансодержащего газа и производства СПГ в районе порта Усть-Луга. Вице-премьер подчеркнул, что экспорт трубопроводного газа в прошлом году составил 91,4 миллиарда кубометров, а СПГ — 43,6 миллиарда кубометров.

Новак добавил, что РФ продолжает работу над раскрытием потенциала транспортных коридоров, которые способствуют увеличению мобильности российских энергоресурсов и ускорению поставки потребителям.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в РФ в 2023 году составила 7,42%, в декабре показатель замедлился до 0,73%.

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#газ
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Для подмосковных предпринимателей проведут семинар по основам правовой защиты бренда
25 января 2024, 15:15

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Основы защиты бренда: подмосковных предпринимателей приглашают на вебинар. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

Вебинар от центра «Мой бизнес» Московской области состоится 30 января.


«В рамках мероприятия участники узнают что такое товарный знак, как и почему необходимо его регистрировать и как это способствует узнаваемости и продвижению бренда. Спикерами вебинара станут генеральный директор компании по защите интеллектуальной собственности «ПроБренд» Александр Воронов и заместитель директора Регионального центра инжиниринга Московской области Елена Марина», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что на вебинар можно зарегистрироваться до 10:00 30 января на официальном сайте «Мой бизнес». Кроме этого, данные мероприятия проводятся для поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе.

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#данные
#мой бизнес
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#вебинар
#подмосковье
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В Подмосковье на поддержку агротуризма выделили 19,5 млн рублей
25 января 2024, 14:58

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

На поддержку агротуризма в 2024 году выделено 19,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На грант «Агротуризм» в бюджете Московской области в 2024 году предусмотрено 19,5 млн рублей.

«Грант «Агротуризм» выделяется хозяйствам, проекты развития которых прошли отбор в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Грант можно направить на обеспечение прироста производства сельскохозяйственной продукции, количества туристов, а также занятых в сфере сельского туризма. Также на эти средства можно сделать монтаж туристского оборудования и провести работы по благоустройству территорий», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит добавить, что в прошлом году гранты на общую сумму 20 миллионов рублей получили два проекта из ​городских округов Шаховская и Щелково.

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#шаховская
#проекты
#министр
#агротуризм
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Четыре компании из Подмосковья участвуют в международной выставке RUPLASTICA
25 января 2024, 13:55

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Международная выставка пластмасс и каучуков RUPLASTICA 2024 проводится в Москве, участие в ней принимают четыре компании из Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«Участниками RUPLASTICA 2024 стали производитель полиэтиленовых бахил «ТПК «ПроМед», производитель мебели «Теорема лестниц», производитель гранул для выпуска изделий из пластика «Никатор» и производитель пластиковых изделий «ТОП ЛАЙН», — говорится в сообщении.

Все четыре компании расположены на территории городского округа Серпухов, стать участниками промышленной выставки им помог региональный Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности.

Выставка проводится в «Экспоцентре» с 23 по 26 января, в ней принимают участие компании из 22 стран.

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#выставка
#мининвест мо
#серпухов
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Украина прокомментировала «отличную новость» о транзите газа из России
Кабмин: Украина не намерена продлевать контракт на транзит газа из РФ в Европу
25 января 2024, 13:23

Фото: iStock/NiseriN

В пресс-службе правительства страны заявили о том, что Украина не намерена договариваться с РФ и продлевать контракт на транспортировку газа в Европу, передает телеграм-канал «Политика Страны».
В пресс-службе подчеркнули, что позиция Киева является однозначной. Стоит отметить, что данная позиция вызвала ряд волнений, в том числе и в Австрии.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который ранее провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, сообщил о наличии договоренности по продолжению транзита российского газа и назвал это «отличной новостью». По словам Фицо, Словакия также сможет продолжить транзит газа, что будет полезно для Австрии и Италии.

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