Число самозанятых в Московской области увеличилось до 640 тыс

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Число самозанятых в Подмосковье за год увеличилось почти на 37%. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«По итогам 11 месяцев 2023 года число самозанятых в Подмосковье составляет 638 200 человек. По сравнению с предыдущим годом число предпринимателей в этом статусе увеличилось на 37%», – зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.Она добавила, что специальный налоговый режим ввели в 2019 году. За это время самозанятые региона заработали 284,5 млрд рублей
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Лора Луганская