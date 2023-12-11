В ОЭЗ «Дубна» заработает производство импортозамещающих стройматериалов

Фото: Мининвест МО
В Подмосковье появится производство полимерных и композитных стройматериалов из отечественного сырья. Вторую очередь своего предприятия вводит в эксплуатацию компания ООО «Беролюкс», работающая в ОЭЗ «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В рамках первой очереди строительства она построила и запустила в работу административно-бытовой корпус площадью более 1,2 тыс кв м. Теперь предприятие получило необходимое разрешение на ввод второй очереди.
На предприятии создадут более 300 рабочих мест.
Предполагается, что продукция компании «Беролюкс» заменит на российском рынке дорогие импортные аналоги, так как себестоимость стройматериалов будет ниже импортных.
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«Объём инвестиций в проект превысит 1,27 млрд рублей. Цех, созданный в рамках второй очереди, заработает в первом полугодии 2024 года. С выходом на полную мощность он будет производить около 24 тыс тонн продукции», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Предполагается, что продукция компании «Беролюкс» заменит на российском рынке дорогие импортные аналоги, так как себестоимость стройматериалов будет ниже импортных.
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Лора Луганская