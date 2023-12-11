Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева подвела итоги работы промышленности Подмосковья за год.
Екатерина Зиновьевна подвела итоги уходящего года в сфере экономики Московской области.
Стоит отметить, что до конца года объем инвестиций составит 1,5 трлн рублей.
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«У нас 1300 крупных компаний это практически полмиллиона человек и 430 тысяч компаний МСП, на которых работают около двух миллионов человек. Специфика нашей экономики в том, что мы очень диверсифицированы. У нас представлены практические все направления. <…> Хотелось бы отметить, что наш объем промпроизводства за 10 месяцев составляет 4,4 триллиона рублей. Мы растем хорошим темпом, 113% в целом по промышленности и из нее 115% по обрабатывавшей. Эти темпы роста выше, чем средние по стране сейчас», – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева