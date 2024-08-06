Подмосковных самозанятых научат делать фото своих товаров для соцсетей

Ассоциация «Российские автодилеры», которая представляет интересы более 1,6 тысячи дилерских центров РФ, написала письма в Минпромторг и Минфин с просьбой назвать получателя денег от повышенного утильсбора. Об этом со ссылкой на текст заявлений сообщает РБК. По данным ассоциации, повышение сбора приведет к тому, что в 2030 году только от 5-7% процентов россиян смогут позволить себе покупку машины.