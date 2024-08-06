Подмосковных самозанятых научат делать фото своих товаров для соцсетей

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В Московской области стартует серия бесплатных очных мастер-классов в рамках специализированного курса «Искусство фотографии». Проводить их будет центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Мастер-классы предназначены для предпринимателей, желающих научиться делать фотографии своих товаров для соцсетей.
Спикерами выступят фотограф, преподаватель фотографии Сергей Андреев и fashion-эксперт, бизнес-консультант Антон Копылов.
Мастер-классы состоятся в очном формате 8, 15 и 16 августа на площадке Loft Lodge 4 по адресу: Москва, ул. Бауманская 7, стр. 1. Узнать больше о программе спецкурса и зарегистрироваться можно на сайте.
Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.
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«На занятиях изучат направления продюсирования съёмок, основ работы со светом и жанрами фотографии, создания продающих портфолио и предметной съемки. Участниками могут стать физлица, включая индивидуальных предпринимателей, использующие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и зарегистрированных в Московской области», – говорится в сообщении.
Спикерами выступят фотограф, преподаватель фотографии Сергей Андреев и fashion-эксперт, бизнес-консультант Антон Копылов.
Мастер-классы состоятся в очном формате 8, 15 и 16 августа на площадке Loft Lodge 4 по адресу: Москва, ул. Бауманская 7, стр. 1. Узнать больше о программе спецкурса и зарегистрироваться можно на сайте.
Участие бесплатное, однако количество мест ограничено.
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Лора Луганская