В Богородском на земле за рубль будут делать импортозамещающие стройматериалы

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Производитель стройматериалов запускает новый производственный комплекс в Богородском городском округе. Для реализации инвестпроекта по расширению производственных мощностей компании «Эльба» предоставили участок по региональной программе «Земля за 1 рубль». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Продукция предприятия применяется при возведении зданий, в том числе относящихся к сфере эко-строительства.
По данным ведомства, компании «Эльба» уже пять лет производит строительные материалы с применением вторичных ресурсов. На территории нового производственно-складского комплекса будет запущено производство блоков для эко-строительства, железобетонных изделий и изделий из фибробетона, которые применяются для создания архитектурных форм.
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«Объём инвестиций в проект составит не менее 100 млн рублей. Приступить к строительству предприятия планируется в следующем году, а завершить - в конце будущего года. Уже во II квартале 2026-го предприятие рассчитывает выйти на проектную мощность. После ввода в эксплуатацию на предприятии создадут около 30 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По данным ведомства, компании «Эльба» уже пять лет производит строительные материалы с применением вторичных ресурсов. На территории нового производственно-складского комплекса будет запущено производство блоков для эко-строительства, железобетонных изделий и изделий из фибробетона, которые применяются для создания архитектурных форм.
«С компанией заключён договор аренды земельного участка площадью 52 тысячи кв. м. по ставке один рубль в год для возведения производственно-складского комплекса. Инвестор планирует построить два производственных участка – бетонных изделий и арболитовых блоков. Ещё на двух участках будут перерабатывать вторсырьё – древесину и резинотехнические изделия. На территории комплекса оборудуют ремонтную зону», – уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.Компания «Эльба» планирует производить продукцию, которая сможет заменить импортные аналоги.
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Лора Луганская