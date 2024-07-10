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Подмосковный бизнес получил 350 млн рублей из фонда микрофинансирования

10 июля 2024, 15:45
Фото: iStock / Elena Chelysheva

Фото: iStock / Elena Chelysheva

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Подмосковным предпринимателям с начала года выдали более 350 млн рублей по программам льготного кредитования. Этим занимается Московский областной фонд микрофинансирования, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«В первом полугодии 2024-го фонд выдал предпринимателям 194 льготных займа на 357,7 млн рублей. Самыми востребованными программами в этот период стали «Социальный бизнес», в рамках которой за шесть месяцев было выдано 68,2 млн рублей, а также «Производство» – 66,3 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Поддержку по программе «Социальный бизнес» получил, например, индивидуальный предприниматель из Солнечногорска, основавший танцевальную студию «АртБласт». Ему выдан льготный заём в 1 млн рублей по ставке 6% годовых без залога и поручительств.



Получателем льготного финансирования по программе «Производство» стала компания «Главспорт» из Балашихи. Размер займа – 5 млн рублей по ставке 12% годовых.

Бизнес в Подмосковье поддерживают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о программах Московского областного фонда микрофинансирования можно узнать по ссылке.

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#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#заём
В Подмосковье разработали стиральный мешок и помывочный комплекс для военных
10 июля 2024, 15:20

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области запустили производство многофункциональных мешков, которые могут заменить в полевых условиях стиральную машину и использоваться как походный душ. Изготавливать их будет ГК «Пластик Он Лайн» на производстве в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«В ближайшее время планируется запуск ещё одной разработки предприятия – помывочных комплексов. Объём инвестиций в эти проекты составил 160 млн рублей. Компания сможет производить свыше 150 тыс. единиц продукции для нужд армии», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Разработки являются полностью отечественными и производятся из российских компонентов. Многофункциональный мешок можно использовать в полевых условиях как устройство для стирки и походный душ, грелку и подушку, а также для преодоления водных преград и в качестве вакуумного мешка для уменьшения объёма вещей в рюкзаке.

Помывочные комплексы позволят быстро вымыться в экстремальных и полевых условиях группе из 3-4 человек. Изделие оснащено системой фильтрации, что даёт возможность использовать воду из любого водоёма. Сейчас технологи компании завершают доработку изделия.

По данным подмосковного Мининвеста, запуск новых направлений позволит компании дополнительно создать около 50 рабочих мест.

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#инвестиции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
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#военные
#московская область
#пушкинский округ
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В Подмосковье производят жвачку c натуральным подсластителем из берёзовой коры
10 июля 2024, 13:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Выпуском жевательной резинки в Московской области занимаются несколько производителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Одно из крупных производств мощностью свыше 20 тыс. тонн в год расположено в городском округе Истра. Там производят какао, шоколад, сахаристые кондитерские изделия и жевательную резинку известных брендов. На предприятии работают более 1 тыс. сотрудников», – уточнили в ведомстве.
Там отметили, что производители используют для изготовления жвачки такой подсластитель, как ксилит. Он синтезирован из берёзовой или буковой коры. В нём на 40% меньше калорий, чем в сахаре. В тому же он предотвращает развитие кариеса.

В подмосковном Минсельхозпроде напомнили, что жевать резинку нужно, пока она имеет вкус, то есть 5-10 минут. А для профилактики и гигиены полости рта её целесообразно использовать сразу после приёма пищи.

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#минсельхозпрод мо
#подмосковье
#московская область
#производство
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В Подмосковье продолжают принимать заявки на гранты для развития семейных ферм
10 июля 2024, 11:37

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В Подмосковье стартовал приём заявок на получение грантов для развития семейных ферм, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области. Крестьянские и фермерские хозяйства региона могут получить поддержку до 30 млн рублей.
«На развитие семейных ферм в этом году предусмотрены гранты на сумму 123 млн рублей. Оформить заявку могут аграрии, деятельность которых зарегистрирована в Подмосковье не менее года. У них также не должно быть задолженностей. Другие важное условие – не менее двух членов семьи главы хозяйства должны состоять на ферме», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
Как рассказали в министерстве, вложить полученные средства фермеры могут в расширение земельных участков, строительство или модернизацию производственной инфраструктуры и объектов хранения. Однако нужно обеспечить софинансирование в размере не менее 40% от совокупного объёма расходов.

Направить средства можно и на погашение не более 20-процентного льготного инвестиционного кредита на реализацию бизнес-плана.

Приём заявок продлится до 8 августа. Заявления участники конкурса могут сформировать в системе «Электронный бюджет» на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки. Они подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя.

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#сергей двойных
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#московская область
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Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по экспорту продукции в СНГ
10 июля 2024, 11:17

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Представители малого и среднего бизнеса Московской области смогут принять участие в бесплатном вебинаре «Экспорт промышленной продукции в страны СНГ». Обучение состоится 11 июля, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Собственник компании «Нера Консалт» Анна Руднева рассмотрит на семинаре систему разрешительного порядка вывоза промышленной продукции с территории России в страны СНГ, расскажет о временных экспортных пошлинах, об особенностях отгрузки и оплаты промышленной продукции через третьи страны», – говорится в сообщении.
Участники семинара смогут составить для себя чек-лист по бизнес-процессам для экспорта в СНГ, задать вопросы эксперту Мероприятие пройдет в онлайн-формате 11 июля с 15 до 16 часов. Для участия предварительно необходимо оставить заявку по ссылке.

Регистрация открыта до 10 утра 11 июля. По всем вопросам можно обратиться к специалисту Фонда поддержки ВЭД Московской области Светлане Воробьёвой по телефону 7 (495) 150-39-41 (доб. 16) или по электронной почте vsv@exportmo.ru.

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#экономика
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#московская область
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Госдума приняла закон о прогрессивной шкале НДФЛ с максимальной ставкой 22%
10 июля 2024, 10:04

Фото: iStock/mizar_21984

Госдума приняла закон, согласно которому с 2025 года будет введена прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13% до 22%, проценты будут зависеть от размера доходов граждан.
Теперь ставка 13% сохранится только для тех людей, чей доход не превышает 2,4 млн в год. 15% будут платить те, кто получает до пяти млн в год, при этом те, кто зарабатывает до 20 млн, будут выплачивать 18%, а на доход до 50 млн налоговая ставка составит 20%. Все остальные доходы сверх этой величины будут облагаться по самой высокой ставке в 22%.

Кроме того, данным законом будет увеличен предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные налоговые вычеты по НДФЛ, с 350 до 450 тысяч рублей. Также будут увеличены и размеры налоговых вычетов на второго ребенка до 2800 рублей, а на третьего и последующих – до 6000 рублей.

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Более 13 тысяч иностранных компаний пришли в Россию после февраля 2022 года
10 июля 2024, 03:39

Фото: iStock/opolja

Свыше 13 тысяч иностранных компаний начали работать в России после февраля 2022 года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные сервиса «БИР-Аналитик».
Отмечается, что с 25 февраля 2022 года по настоящее время в России было зарегистрировано 13 378 компаний с иностранной собственностью.

Больше всего таких компаний открылось в Москве (7177), в Московской области – 897 компаний, в Санкт-Петербурге – 674 компании. В новых регионах страны открылась 121 иностранная организация.

Большая часть пришедших в Россию компаний задействована в сфере оптовой торговли (4565), розничной торговли (2080), строительной отрасли (1001) и торговле автомобилями и мотоциклами (666).

Кроме того, с февраля 2022 года в Россию пришли 2573 компании, которые одновременно находятся во владении иностранных представителей и резидентов России.

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#россия
#компании
#сотрудничество
#бизнес
#экономика
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Подмосковные предприниматели с начала года получили более 50 участков за 1 рубль
09 июля 2024, 22:26

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 30 компаний Московской области с начала года присоединились к программе «Земля за 1 рубль».
Об этом зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2024». По её словам, все планируют реализовать в регионе инвестпроекты, направленные на укрепление технологического суверенитета России.
«С начала текущего года мы предоставили инвесторам 54 участка по программе «Земля за 1 рубль» для реализации 33 инвестиционных проектов. Объём заявленных инвестиций составляет порядка 20 млрд рублей. Запуск новых предприятий позволит создать в регионе более 1,3 тыс. рабочих мест», – пояснила Зиновьева.
Подобрать земельный участок и подать заявку на его получение в рамках программы «Земля за 1 рубль» можно в режиме одного окна на Инвестпортале Московской области.

Подать заявку на получение земельного участка в аренду без торгов по ставке 1 рубль в год могут предприниматели, готовые развивать бизнес в области сельского хозяйства, производства продуктов и одежды, химии, лекарств, электроники, оптических и пластмассовых изделий и другой импортозамещающей продукции.

Земля предоставляется в аренду на три года. Если предприниматель за это время полностью реализовал бизнес-план, он может выкупить его за 15% от кадастровой стоимости.

Инвестор может выбрать доступную локацию для проекта на инвестиционной карте Подмосковья. Также он может подать заявку на подбор участка по ссылке.
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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#земля за 1 рубль
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#московская область
#импортозамещение
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Озвучено самое важное направление сотрудничества Белоруссии с Россией
В Минэкономики Белоруссии назвали микроэлектронику важным направлением
09 июля 2024, 19:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Заместитель министра экономики Белоруссии Мария Мажинская заявила, что Россия и Белоруссия ведут сотрудничество по базовым отраслям экономики, важной из которых является производство микроэлектроники.
«Это базовые отрасли экономики. Это, конечно же, микроэлектроника. Здесь мы активно производим импортозамещающие компоненты, которые являются актуальными как для предприятий РФ, так и для предприятий Белоруссии. Также мы взаимодействуем по таким направлениям, как подшипники. В целом с РФ порядка 26 проектов мы реализуем», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Мажинская.

Ранее глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, что Россия заинтересована в том, чтобы Союзное государство РФ и РБ участвовало во всех международных процессах единым фронтом.

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#россия
#страны
#белоруссия
#экономика
#производство
#сотрудничество
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В Подмосковье запустят новое производство смузи и вафель
09 июля 2024, 17:54

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Новое производство по выпуску смузи, напитков и вафель начала строить подмосковная фирма «Первая зелёная компания» на территории Пушкинского городского округа, объём инвестиций в проект оценивается в 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Строительство производственно-складского комплекса уже началось. Ввести предприятие в эксплуатацию инвестор планирует в третьем квартале 2026 года. Здесь будет создано 80 рабочих мест», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.
Сначала на предприятии будут выпускать только смузи, затем запустят производство вафель и напитков. В год планируется выпускать свыше миллиона единиц продукции под брендом Moozi.

В настоящее время продукцию этого бренда компания выпускает на площадях, взятых в аренду в Пушкинском округе. После запуска нового предприятия компания сможет не только нарастить объёмы производства, но и расширить ассортимент.

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#московская область
#экономика
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#пушкинский округ
#производство
#строительство
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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