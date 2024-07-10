Подмосковный бизнес получил 350 млн рублей из фонда микрофинансирования

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Подмосковным предпринимателям с начала года выдали более 350 млн рублей по программам льготного кредитования. Этим занимается Московский областной фонд микрофинансирования, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
«В первом полугодии 2024-го фонд выдал предпринимателям 194 льготных займа на 357,7 млн рублей. Самыми востребованными программами в этот период стали «Социальный бизнес», в рамках которой за шесть месяцев было выдано 68,2 млн рублей, а также «Производство» – 66,3 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Поддержку по программе «Социальный бизнес» получил, например, индивидуальный предприниматель из Солнечногорска, основавший танцевальную студию «АртБласт». Ему выдан льготный заём в 1 млн рублей по ставке 6% годовых без залога и поручительств.
Получателем льготного финансирования по программе «Производство» стала компания «Главспорт» из Балашихи. Размер займа – 5 млн рублей по ставке 12% годовых.
Бизнес в Подмосковье поддерживают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Подробнее о программах Московского областного фонда микрофинансирования можно узнать по ссылке.
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Лора Луганская