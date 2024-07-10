В Подмосковье производят жвачку c натуральным подсластителем из берёзовой коры

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Выпуском жевательной резинки в Московской области занимаются несколько производителей. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
«Одно из крупных производств мощностью свыше 20 тыс. тонн в год расположено в городском округе Истра. Там производят какао, шоколад, сахаристые кондитерские изделия и жевательную резинку известных брендов. На предприятии работают более 1 тыс. сотрудников», – уточнили в ведомстве.Там отметили, что производители используют для изготовления жвачки такой подсластитель, как ксилит. Он синтезирован из берёзовой или буковой коры. В нём на 40% меньше калорий, чем в сахаре. В тому же он предотвращает развитие кариеса.
В подмосковном Минсельхозпроде напомнили, что жевать резинку нужно, пока она имеет вкус, то есть 5-10 минут. А для профилактики и гигиены полости рта её целесообразно использовать сразу после приёма пищи.
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Лора Луганская