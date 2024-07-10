В Подмосковье разработали стиральный мешок и помывочный комплекс для военных

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Московской области запустили производство многофункциональных мешков, которые могут заменить в полевых условиях стиральную машину и использоваться как походный душ. Изготавливать их будет ГК «Пластик Он Лайн» на производстве в городском округе Пушкинский, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
«В ближайшее время планируется запуск ещё одной разработки предприятия – помывочных комплексов. Объём инвестиций в эти проекты составил 160 млн рублей. Компания сможет производить свыше 150 тыс. единиц продукции для нужд армии», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Разработки являются полностью отечественными и производятся из российских компонентов. Многофункциональный мешок можно использовать в полевых условиях как устройство для стирки и походный душ, грелку и подушку, а также для преодоления водных преград и в качестве вакуумного мешка для уменьшения объёма вещей в рюкзаке.
Помывочные комплексы позволят быстро вымыться в экстремальных и полевых условиях группе из 3-4 человек. Изделие оснащено системой фильтрации, что даёт возможность использовать воду из любого водоёма. Сейчас технологи компании завершают доработку изделия.
По данным подмосковного Мининвеста, запуск новых направлений позволит компании дополнительно создать около 50 рабочих мест.
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Лора Луганская