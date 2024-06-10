Число стран-покупателей продукции резидентов ОЭЗ «Дубна» превысило сотню

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Работающие в ОЭЗ «Дубна» высокотехнологичные компании активно развивают экспорт. Число их партнёров превысило 100 стран, рассказали в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
«Многие резиденты особой экономической зоны успешно переориентировали экспортные поставки, переключившись с европейских партнеров на дружественные страны. Высокотехнологичная продукция, которая производится в Подмосковье, направляется в Китай, Индию, Иран, Ирак, Объединённые Арабские Эмираты, страны СНГ и по другим направлениям», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, у подмосковных компаний закупают лекарства, косметику, софт, решения в сфере IT и для промышленных предприятий, медоборудование и многое другое.
Так, компания «Биофармлаб», которая производит косметические и дерматологические средства по уходу за кожей под известным брендом Librederm, поставляет продукцию в 19 стран, в том числе в Китай, Вьетнам, Монголию, страны СНГ. В прошлом году бренд также вышел на рынок ОАЭ, Катар и Ирак.
Компания «Полекс Бьюти» производит косметику для волос торговой марки TEFIA, созданную по современным технологиям. Резидент поставляет её как на отечественный рынок, так и в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, Азербайджан и Армению.
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Лора Луганская