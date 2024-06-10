Подмосковный Мининвест подписал на ПМЭФ 11 соглашений на 13 млрд рублей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Мининвест Московской области подписал на Петербургском международном экономическом форуме 11 соглашений. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева, работавшая на полях ПМЭФ 24.
«Инвестиции в рамках подписанных соглашений превышают 13,5 млрд рублей. Реализация проектов позволит создать в регионе порядка 2 тыс. рабочих мест. Так, например, подписаны соглашения с китайским производителем промышленных роботов, который разместит у нас своё предприятие», – рассказала Зиновьева.В числе подписантов она также назвала производителя косметики из Дубны, рыбоперерабатывающее предприятие из Дмитровского городского округа, инвестора, который построит в Подмосковье комплекс по сжижению природного газа, производитель хаусботов, и другие предприятия. Ещё одна компания запустит производство препаратов для лечения онкологии.
А договорённость с ПАО «Россети Московский регион» упростит и ускорит реализацию инвестиционных проектов в Подмосковье.
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