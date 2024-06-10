В Подмосковье до конца года запустят производство высокоскоростных лифтов

Видео: пресс-служба Мининвеста МО
Высокоскоростные лифты начали проектировать на Серпуховском лифтостроительном заводе, запустить их в производство планируется до конца текущего года, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Производство высокоскоростных лифтов будет запущено в рамках масштабной модернизации Серпуховского лифтостроительного завода, в которую инвестировано более 2 млрд рублей. Уже в этом году предприятие планирует выпустить около трёх с половиной тысяч лифтов, а в дальнейшем выйти на выпуск 12 тысяч лифтов в год», — отметила глава регионального министерства Екатерина Зиновьева.Скорость движения высокоскоростных лифтов будет составлять от четырех до шести метров в секунду. Такие лифты в бизнес-центрах, высотных домах, торговых центрах и отелях.
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