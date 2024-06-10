В Шаховской стартует строительство молочного завода

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Молочный завод мощностью 100 тонн молока в сутки появится в Шаховской, Главное управление государственного строительного надзора Московской области выдало разрешение на строительство объекта, сообщает пресс-служба ведомства.
«Общая сумма инвестиций в новый молочный завод составит около 1,7 млрд рублей. Строительство планируется завершить до 2026 года», — отмечается в сообщении.На заводе планируется выпускать свыше пятнадцати наименований продукции, в том числе йогурты, кефир, сливочное масло, сметану, творог, отборное и нормализованное молоко, а также сыры — творожные, молодые и выдержанные.
Ранее сообщалось, что на Серпуховском лифтостроительном заводе до конца года наладят выпуск высокоскоростных лифтов.
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