Подмосковье подало наибольшее число заявок на участие в партнёрских программах центра «Мой бизнес»

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Московская область лидирует по количеству заявок на участие в партнёрских программах центра «Мой бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Подмосковье вошло в тройку лидеров среди регионов. В программе с VK у нас первое место по заявкам, с Ozon, «Своё фермерство» и «Своё родное» мы вторые, а в программе с «Ярмаркой Мастеров – Livemaster» заняли третье место», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Министерство экономического развития России с 2023 года развивает партнёрские программы с крупными технологическими компаниями, отраслями туризма и рекламы, образовательными организациями. Эти программы реализуют на базе центров «Мой бизнес», а партнёрами стали VK, HeadHunter, Ozon, Авито, «Ярмарка Мастеров», платформы Россельхозбанка «Своё фермерство» и «Своё родное», SuperJob, Слетать.ру, Деловая среда, АНО «Россия – страна возможностей» и другие компании.
«В партнёрских программах в 2023 году приняли участие более 25 тыс предпринимателей. В общей сложности они сэкономили более 100 млн рублей. Программы построены так, что предприниматель софинансирует часть услуг, которыми хочет воспользоваться, а компания-партнёр предоставляет бонусы. Чаще всего это удвоение рекламных бюджетов, содействие в приоритетной выдаче, консультационное и информационное сопровождение», – пояснила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.При этом госбюджет не несёт расходов, а компания-партнёр своими инвестициями помогает самозанятым, представителям малого и среднего бизнеса выйти на рынок и получить клиентов.
Партнёрские программы реализуются на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
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Лора Луганская