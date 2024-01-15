В Краснознаменске начали строить завод металлообработки на земле за рубль

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Строительство металлообрабатывающего завода стартовало в подмосковном Краснознаменске, участок инвестору — компании «ВИРМ» — был предоставлен по областной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«На заводе будут производить строительные металлоконструкции, станки и твердотопливные котлы. В дальнейшем на заводе планируется создать дополнительные сборочные цеха, складские и производственные корпуса», — отмечается в сообщении.
Сумма инвестиций в проект составит около 116 млн рублей. Благодаря новому заводу в Московской области появится ещё более 60 рабочих мест. Производство планируется запустить уже в будущем году.
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Лев Каштанов