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В Краснознаменске начали строить завод металлообработки на земле за рубль

15 января 2024, 10:19
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Строительство металлообрабатывающего завода стартовало в подмосковном Краснознаменске, участок инвестору — компании «ВИРМ» — был предоставлен по областной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«На заводе будут производить строительные металлоконструкции, станки и твердотопливные котлы. В дальнейшем на заводе планируется создать дополнительные сборочные цеха, складские и производственные корпуса», — отмечается в сообщении.

Сумма инвестиций в проект составит около 116 млн рублей. Благодаря новому заводу в Московской области появится ещё более 60 рабочих мест. Производство планируется запустить уже в будущем году.

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#производство
#завод
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Reuters: Украина может заработать $300 миллиардов на репарационных облигациях
15 января 2024, 10:33

Фото: iStock/Pineapple Studio

Украина может заработать крупную сумму без продажи российских облигаций. У Киева есть возможность начать торговать репарационными облигациями, об этом пишет агентство Reuters.
По информации агентства, Киев может начать так называемые «репарационные облигации», или, иначе говоря — судебные иски, которые в будущем предъявят Москве за ущерб, нанесённый боевыми действиями во время проведения специальной военной операции. В Reuters посчитали, что таким образом Украина может заработать порядка 300 миллиардов долларов.

Отмечается, что такой способ поможет Киеву получить крупную сумму, не используя замороженные российские активы.

Однако, вероятнее всего, Москва не станет отвечать на иски и выплачивать деньги, поэтому, конфискованные активы остаются более вероятным способом, с помощью которого Украина попытается пополнить свой бюджет, подчеркнули в Reuters.

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#сво
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В подложном заявлении о банкротстве СПб Биржи указаны долги в 435 млн рублей
15 января 2024, 09:18

Фото: istockphoto/Nikolay Evsyukov

В ноябре в Арбитражный суд было подано заявление о банкротстве СПб Биржи, подлинность которого сама площадка отрицает. В документе говорилось о наличии просроченной задолженности перед банками в сумме 435 миллионов рублей.
Также в заявлении было указано, что из-за санкций биржа не сможет продолжать выполнять свои обязательства, напоминает «РБК». Представители площадки для торгов утверждают, что биржа не имеет задолженностей и они готовят обращение в правоохранительные органы. Поданное в ноябре заявление привело к резкому обвалу акций площадки.

Представители СПб Биржи назвали поданные в суд документы поддельными, а подписи и печати на них скомпрометированными. Также они подчёркивают, что площадка не имеет никаких признаков банкротства, а биржа готова продолжать торги в обычном режиме. Подлинность подписей и печатей будут проверяться экспертизой в рамках уголовного дела. Известно, что на 12 января исковое заявление в суд от СПб Биржи ещё не поступало.

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#банкротство
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Центробанки скрыли почти триллион долларов международных резервов
Центробанки увеличили резервы со скрытой валютной структурой до $920 миллиардов
15 января 2024, 06:20

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В третьем квартале прошлого года мировые центробанки сократили объем своих международных валютных активов более чем на 160 миллиардов долларов, в то время как резервы с нераскрываемой валютной структурой увеличились до рекордных 920 миллиардов долларов за последние пять лет. Это следует из анализа данных Международного валютного фонда, предоставленных РИА Новости.
По данным организации, объем резервов, валютная структура которых остается тайной, увеличился на 3,7%, достигнув 920 миллиардов долларов, что является максимальным уровнем со второго квартала 2018 года. Их доля в общем объеме международных валютных активов выросла на 0,4 процентного пункта, составив 7,73%.

В целом, в июле-сентябре прошлого года международные резервы центробанков уменьшились на 1,3%, с 12,06 триллиона долларов до 11,9 триллиона долларов. Это стало первым сокращением с третьего квартала 2022 года.

Заметно сократился объем резервов в китайских юанях (-4,7%, до 260,1 миллиарда долларов) и швейцарских франках (-4,5%, до 20,3 миллиарда долларов). Однако международные активы в нерезервных валютах выросли как в абсолютном, так и в долевом выражении, достигнув рекордных 426,6 миллиарда долларов, что является максимальным показателем за все время. Доля этих активов в общем объеме также увеличилась на 0,27 процентного пункта, составив 3,89%.

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Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей достигла максимума
Доля россиян с доходами выше ста тысяч рублей выросла до 7,4% в 2022 году
14 января 2024, 17:50

Фото: iStock/Oleg Elkov

Доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей возросла по итогам 2022 года до 7,4%, передает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.
Сообщается, что данный показатель стал самым значительным приростом с 2013 года, с момента начала фиксации статистики по данному аспекту. При этом также выросла доля граждан России, которые получают в месяц от шестидесяти до ста тысяч рублей, до 15,3 процентного пункта.

Согласно данным Росстата, количество россиян с небольшими доходами, снижается. Процент тех, кто получает от девятнадцати до двадцати семи тысяч рублей, сократился на один процентный пункт и составил 16,1. Доля граждан получающих заработную плату до 10 тысяч рублей — на 2,8 процентного пункта, до 4,4%.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что реальные зарплаты, по предварительным данным Росстата по итогам десяти месяцев 2023 года, выросли на 3,9% по сравнению с прошлым годом.

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#татьяна голикова
#зарплаты
#доходы
#рф
#деньги
#росстат
#экономика
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РФ оказалась в топ-5 крупнейших стран с самым заметным ростом пенсий
13 января 2024, 09:46

Фото: istockphoto/ynthetic-Exposition

Россия оказалась в числе крупнейших экономик, где зафиксирован самый заметный рост пенсий в реальном выражении по состоянию на начало 2023 года.
По этому показателю Россия обогнала США и уступила только Испании, Бельгии, Мексике и Турции. Данные Росстата и стран-участниц Организации экономического сотрудничества и развития анализировало РИА Новости.

Выяснилось, что в январе 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года самый заметный рост реальных пенсий зафиксирован в Турции - на 17,4%. Далее следует Мексика (рост на 15,6%). В США реальные пенсии показали рост на 2,2%.

Топ-5 стран с самым заметным ростом пенсий замкнула Россия с ростом пенсионных выплат в 2,4%.

Ранее сообщалось, что в Россию приедут 10 тысяч граждан Кении для трудоустройства. Об этом сообщил официальный представитель Государственной палаты африканской страны Хусейн Мохамед в соцсети X. Он подчеркнул, что кенийцы будут работать на территории России. При этом он не уточнил, в какой отрасли они будут задействованы.

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ЦБ: Швейцарский банк Cramer закрывает свое представительство в России
#россия
#пенсия
#пенсионеры
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ЦБ: Швейцарский банк Cramer закрывает свое представительство в России
13 января 2024, 02:57

Фото: iStock/Bet_Noire

Банк России исключил из реестра представительств иностранных банков швейцарский банк Banque Cramer & Cie SA. Это следует из данных регулятора, на которые ссылается Frank Media.
Этот банк — один из старейших банков Европы, который начал свою работу еще в начале 18 века. Он специализируется на управлении активами. Главный офис Banque Cramer & Cie SA находится в Женеве, кроме того, имеются филиалы в Лугано и Цюрихе.

В России представительство банка появилось в 2018 году — оно обслуживало как россиян, так и клиентов из постсоветского пространства. В 2020 году банк продлил аккредитацию своего представительства в России, ее срок должен был истечь в феврале 2024 года. Однако кредитное учреждение покинуло соответствующий реестр ЦБ раньше – 12 января 2024 года.

Это не первый иностранный банк, который закрыл свое представительство в России. С момента начала военных действий на Украине, число российских представительств зарубежных банков сократилось на четверть. Например, перестали действовать аккредитации у немецкого банка Helaba, французского Crédit Industriel et Commercial, кипрских RCB Bank и Hellenic Bank, швейцарского Lombard Odier, а также японского Hokkaido Bank.

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#банк
#россия
#центробанк
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Подмосковье подало наибольшее число заявок на участие в партнёрских программах центра «Мой бизнес»
12 января 2024, 21:11

Фото: Istockphoto / Tippapatt

Московская область лидирует по количеству заявок на участие в партнёрских программах центра «Мой бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Подмосковье вошло в тройку лидеров среди регионов. В программе с VK у нас первое место по заявкам, с Ozon, «Своё фермерство» и «Своё родное» мы вторые, а в программе с «Ярмаркой Мастеров – Livemaster» заняли третье место», – уточнила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Министерство экономического развития России с 2023 года развивает партнёрские программы с крупными технологическими компаниями, отраслями туризма и рекламы, образовательными организациями. Эти программы реализуют на базе центров «Мой бизнес», а партнёрами стали VK, HeadHunter, Ozon, Авито, «Ярмарка Мастеров», платформы Россельхозбанка «Своё фермерство» и «Своё родное», SuperJob, Слетать.ру, Деловая среда, АНО «Россия – страна возможностей» и другие компании.
«В партнёрских программах в 2023 году приняли участие более 25 тыс предпринимателей. В общей сложности они сэкономили более 100 млн рублей. Программы построены так, что предприниматель софинансирует часть услуг, которыми хочет воспользоваться, а компания-партнёр предоставляет бонусы. Чаще всего это удвоение рекламных бюджетов, содействие в приоритетной выдаче, консультационное и информационное сопровождение», – пояснила замминистра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
При этом госбюджет не несёт расходов, а компания-партнёр своими инвестициями помогает самозанятым, представителям малого и среднего бизнеса выйти на рынок и получить клиентов.

Партнёрские программы реализуются на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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Росстат: в 2023 году инфляция составила 7,42 процента
12 января 2024, 21:08

Фото: istock / Valeriya

Инфляция в РФ за 2023 год оценивается на уровне 7,42 процента. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики
«Инфляция по итогам 2023 года составила 7,42%», — сообщается на официальном сайте Росстата.
Отмечается, что по данным обзора текущей ценовой ситуации, которое провел Минэкономразвитие, инфляция сократилась до 7,44% на 9 января 2024 года, по сравнению с уровнем 7,59% на 25 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что разница между богатыми и бедными российскими семьями уменьшилась. Следуя их данных статистики, в 2023 году доходы самых обеспеченных граждан России в 9,1 раза превышали доходы соотечественников с самыми низкими доходами. При этом годом ранее разница составляла 10,3 раза.

По данным ведомства, самые богатые семьи в России зарабатывают в среднем 101,2 тысяч рублей за месяц, а доход самых бедных составляет 11,1 тыс. рублей (до 40% суммы составляют социальные выплаты). В документе указано, что обеспеченные семьи составляют 10% населения России, на них приходится 26,7% всего объема денежных доходов.

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#выплаты
#семьи
#инфляция
#социальные выплаты
#доходы
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В Росстате привели статистику роста цен на куриные яйца
Росстат: в 2023 году цены на яйца поднялись на 61,35%
12 января 2024, 19:33

Фото: iStock/sergeyryzhov

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), цены на яйца за прошлый год возросли на 61,35%.
Также в ведомстве подчеркнули, что за прошлый год стоимость курятины повысилась на 27,77%.

А уровень инфляции в целом составил 7,42%.

Россияне направили огромное количество жалоб в различные инстанции в связи с резким ростом цен на куриные яйца. В итоге власти приняли ряд мер для стабилизации цен. В результате удалось достичь договорённостей по доставке данного продукта из Азербайджана и Турции. Также с 1 января была обнулена импортная пошлина на ввод пищевых яиц.

При этом, несмотря на введённые меры, в некоторых регионах России по-прежнему наблюдается рост цен. Так, в Новосибирске десяток яиц сейчас стоит 142,8 рубля, хотя до этого цена составляла 136,62 рубля. Вместе с тем, если смотреть на статистику, в январе прошлого года десяток яиц в городе можно было купить за 80,26 рубля.

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